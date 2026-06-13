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橘世代／【跨越70歲高牆─今天最年輕】住養老院20年 自在交朋友

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

黃育清在六十七歲入住養老院，在養老院度過廿年，結縭相伴六十年的老伴離世後，她仍繼續在此生活。問她如何評價「養老院廿年」的歲月，「很自由啊！」她不假思索。她的雙腳功能還好，想去哪裡就去哪裡。

黃育清在能夠自主活動，生活自理也完全沒問題的六十七歲就入住養老院，那時老伴已七十七歲，她不希望日常節奏化約成煮三餐，也不想很快進到照顧者的角色，於是不善照顧也拙於料理的她，和那時身體也能自理，但是比較「宅」，不喜交際的先生，參觀了養老院，兩人都覺得住這裡三餐有人張羅，起居有人照顧，是個好選擇。「還可以把老伴丟在房間裡，自己出去交朋友。」她像小女孩一樣地吐舌說起大實話。養老院比起原本兩老住在半山腰的房子更方便，已出嫁的三個女兒也很贊成，便沒有什麼疑慮地入住，一住就是廿年。

在養老院，三餐有廚師準備，平時也有人收垃圾、打理瑣事，讓她在不擅長的家務中解脫，得以擁有充滿樂趣的社交生活，在院內交到了許多志同道合的朋友，一起唱歌、聊天，讓她的老後生活充滿樂趣，自由自在。

什麼樣的人適合住養老院？根據黃育清這廿年的觀察，她認為，「自願」入住且喜歡群體生活的人，通常都能適應得很好、享受其中。以及需要他人照顧支援的家庭，也很適合。

相對地，最不適合的是「被家人勉強送來」的人，有些住民會找各種理由「逃回家」，又被「送回來」，對他們來說，給黃育清自由與快樂的養老院，卻是他們的牢籠，在此度過的是寂寞、是不自由的人生。

養老院 橘世代 老後生活

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「老」會讓家中的角色發生變化。過去的一家之主隨著身體退化，成為被照顧的對象。現在，黃育清的女兒會向公司請假、雷打不動地陪著她看病。在神經內科與心臟內科診間，黃育清面對複雜的醫學名詞似懂非懂，無助地坐著。這時，女兒會熟練地跟醫師自我介紹，談論母親病況，還能精準補充平日觀察。黃育清看著女兒，覺得自己像是個小孩，而站在身前、懂醫師在說些什麼的女兒，反而像媽媽。

學會轉念 變老需要練習

「『老』沒有想像的好玩啊。」八十六歲的退休老師黃育清頑皮地笑了。黃育清在六十七歲時，和大她十歲的先生相偕住進養老院。那時的她看待「老」，是個帶著距離的觀察者，她對老後必須依靠大量藥物度日感到不解，她對於老後生活的想像（現在想起來）過度樂觀。

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