橘世代／【跨越70歲高牆─今天最年輕】住養老院20年 自在交朋友

黃育清在六十七歲入住養老院，在養老院度過廿年，結縭相伴六十年的老伴離世後，她仍繼續在此生活。問她如何評價「養老院廿年」的歲月，「很自由啊！」她不假思索。她的雙腳功能還好，想去哪裡就去哪裡。

黃育清在能夠自主活動，生活自理也完全沒問題的六十七歲就入住養老院，那時老伴已七十七歲，她不希望日常節奏化約成煮三餐，也不想很快進到照顧者的角色，於是不善照顧也拙於料理的她，和那時身體也能自理，但是比較「宅」，不喜交際的先生，參觀了養老院，兩人都覺得住這裡三餐有人張羅，起居有人照顧，是個好選擇。「還可以把老伴丟在房間裡，自己出去交朋友。」她像小女孩一樣地吐舌說起大實話。養老院比起原本兩老住在半山腰的房子更方便，已出嫁的三個女兒也很贊成，便沒有什麼疑慮地入住，一住就是廿年。

在養老院，三餐有廚師準備，平時也有人收垃圾、打理瑣事，讓她在不擅長的家務中解脫，得以擁有充滿樂趣的社交生活，在院內交到了許多志同道合的朋友，一起唱歌、聊天，讓她的老後生活充滿樂趣，自由自在。

什麼樣的人適合住養老院？根據黃育清這廿年的觀察，她認為，「自願」入住且喜歡群體生活的人，通常都能適應得很好、享受其中。以及需要他人照顧支援的家庭，也很適合。

相對地，最不適合的是「被家人勉強送來」的人，有些住民會找各種理由「逃回家」，又被「送回來」，對他們來說，給黃育清自由與快樂的養老院，卻是他們的牢籠，在此度過的是寂寞、是不自由的人生。