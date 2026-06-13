明年7月起橄欖油分6類管理 標示不實最高罰400萬

二○一五年國內爆發銅葉綠素橄欖油事件，衛福部食藥署隔年召集專家訂定橄欖油標示草案，後因無法凝聚共識，橄欖油規範遲遲未上路，相隔逾十年，食藥署昨預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，依製程、游離脂肪酸濃度，將橄欖油分六類管理，業者若未依製程分類標示，最高處四百萬元，新制擬於明年七月上路。

根據草案規定，將橄欖油分為初榨橄欖油、橄欖油、橄欖粕油三大類，每一類又細分為二類。特級初榨與初榨橄欖油，為物理性壓榨、過濾、離心而成，再依照油品品質指標「游離脂肪酸」濃度區分等級，低於百分之○點八為特級初榨橄欖油，低於百分之二為初榨橄欖油。

食藥署食品組長許朝凱說，游離脂肪酸濃度愈低，表示油品結構愈完整，濃度愈高，代表油品愈容易氧化。

精製橄欖油定義為初榨橄欖油經過脫膠、脫酸、脫色、脫臭等化學加工程序處理，且游離脂肪酸濃度必須低於百分之○點三，橄欖油為精製橄欖油混合初榨橄欖油，且游離脂肪酸濃度應小於百分之一；精製橄欖粕油是將榨過橄欖油的殘渣，以化學方式萃取剩餘油脂，並脫膠、脫色精製而成，游離脂肪酸濃度需小於百分之○點三，若混合初榨橄欖油，稱之「橄欖粕油」，游離脂肪酸濃度需小於百分之一。

許朝凱指出，新制上路後，食藥署除透過實驗室檢測，判定市售油品游離脂肪酸濃度，及油品純度指標「Delta K」是否與標示類別要求相符，也將實際查廠確認業者製程是否合規。

依「食安法」，未依規定標示者，可處三至三百萬罰鍰、標示不實者可處四至四百萬罰鍰；若涉嫌摻偽假冒，則屬經濟犯罪行為，將移送法辦，最重可處七年以下有期徒刑、八千萬罰鍰。

許朝凱說，過去雖曾訂定過橄欖油標示草案，但因各界看法分歧未能完成推動，目前橄欖油違規樣態，多以低價油混充高價油為大宗，包括銅葉綠素、芥花油事件皆是如此，在此草案尚未上路前，仍可依「食安法」開罰。

消基會董事長鄧惟中表示，此次依製程、品質標準細分六大類，有正面積極意義，但仍可能摻雜其他油品、魚目混珠，且突然多了六種不同類型，消費者選購容易搞混，食藥署應多多宣導。他也強調，檢測才是最後一道防線，須同步提高後端檢驗能量，否則只是空有細緻的分類標準。