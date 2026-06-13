聽新聞
0:00 / 0:00

明年7月起橄欖油分6類管理 標示不實最高罰400萬

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導
食藥署預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，依製程、游離脂肪酸濃度，將橄欖油分為特級初榨、初榨、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油及橄欖粕油等六類。記者余承翰／攝影
食藥署預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，依製程、游離脂肪酸濃度，將橄欖油分為特級初榨、初榨、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油及橄欖粕油等六類。記者余承翰／攝影

二○一五年國內爆發銅葉綠素橄欖油事件，衛福部食藥署隔年召集專家訂定橄欖油標示草案，後因無法凝聚共識，橄欖油規範遲遲未上路，相隔逾十年，食藥署昨預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，依製程、游離脂肪酸濃度，將橄欖油分六類管理，業者若未依製程分類標示，最高處四百萬元，新制擬於明年七月上路。

根據草案規定，將橄欖油分為初榨橄欖油、橄欖油、橄欖粕油三大類，每一類又細分為二類。特級初榨與初榨橄欖油，為物理性壓榨、過濾、離心而成，再依照油品品質指標「游離脂肪酸」濃度區分等級，低於百分之○點八為特級初榨橄欖油，低於百分之二為初榨橄欖油。

食藥署食品組長許朝凱說，游離脂肪酸濃度愈低，表示油品結構愈完整，濃度愈高，代表油品愈容易氧化。

精製橄欖油定義為初榨橄欖油經過脫膠、脫酸、脫色、脫臭等化學加工程序處理，且游離脂肪酸濃度必須低於百分之○點三，橄欖油為精製橄欖油混合初榨橄欖油，且游離脂肪酸濃度應小於百分之一；精製橄欖粕油是將榨過橄欖油的殘渣，以化學方式萃取剩餘油脂，並脫膠、脫色精製而成，游離脂肪酸濃度需小於百分之○點三，若混合初榨橄欖油，稱之「橄欖粕油」，游離脂肪酸濃度需小於百分之一。

許朝凱指出，新制上路後，食藥署除透過實驗室檢測，判定市售油品游離脂肪酸濃度，及油品純度指標「Delta K」是否與標示類別要求相符，也將實際查廠確認業者製程是否合規。

依「食安法」，未依規定標示者，可處三至三百萬罰鍰、標示不實者可處四至四百萬罰鍰；若涉嫌摻偽假冒，則屬經濟犯罪行為，將移送法辦，最重可處七年以下有期徒刑、八千萬罰鍰。

許朝凱說，過去雖曾訂定過橄欖油標示草案，但因各界看法分歧未能完成推動，目前橄欖油違規樣態，多以低價油混充高價油為大宗，包括銅葉綠素、芥花油事件皆是如此，在此草案尚未上路前，仍可依「食安法」開罰。

消基會董事長鄧惟中表示，此次依製程、品質標準細分六大類，有正面積極意義，但仍可能摻雜其他油品、魚目混珠，且突然多了六種不同類型，消費者選購容易搞混，食藥署應多多宣導。他也強調，檢測才是最後一道防線，須同步提高後端檢驗能量，否則只是空有細緻的分類標準。

橄欖油 食藥署 消基會

延伸閱讀

橄欖油摻偽頻傳！食藥署擬分六級嚴管 標示不實罰400萬、最重關7年

鋼鐵公會發聲明 憂修空污法致權責混亂、恐衝擊能源與產業

北市7月1日起「這三條路」要當心！違規首犯直接開罰 最重5千元

提高刑度嚴懲！毒駕致死 累犯可處無期刑

相關新聞

醫病之間／無適航證明 發燒、嘔吐...女感冒搭機遭擋

一名廿多歲年輕粉領族出國前連續熬夜加班，感冒也不在意，辦登機手續時突然嘔吐、暈眩且有發燒、肌肉痛等症狀，機場駐診醫師診斷疑為流感，女子無法取得適航證明，旅程泡湯。暑假將至，醫師提醒出國旅遊勿輕忽健康「未爆彈」。

本土登革熱爆群聚感染！高雄民生醫院確診5例 院方急降載管制

高雄上月出現今年全國首例本土登革熱確診個案，昨又爆發市立民生醫院院內群聚感染，一口氣增加五例本土登革熱確診個案，感染源不明，全市累計達六例。衛生局指出，一名七十八歲女病患確診後，院方擴大採檢同樓層病房另四名住院病患染疫，即日起病房降載、病患只出不進。

明年7月起橄欖油分6類管理 標示不實最高罰400萬

二○一五年國內爆發銅葉綠素橄欖油事件，衛福部食藥署隔年召集專家訂定橄欖油標示草案，後因無法凝聚共識，橄欖油規範遲遲未上路，相隔逾十年，食藥署昨預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，依製程、游離脂肪酸濃度，將橄欖油分六類管理，業者若未依製程分類標示，最高處四百萬元，新制擬於明年七月上路。

擔心過勞 社工籲下修合理案量

剴剴案社工遭判刑，引發社工界譁然，衛福部近期舉辦四場穩定社工人力座談會，昨完成最後一場。多名基層社工指出，案件造成社工集體焦慮，擔憂未來離職潮加劇，呼籲政府下修合理個案量、設置留任獎金及強化心理支持資源，但相關訴求未獲得衛福部具體回應，批評座談會根本難達到穩定人力效果。

張榮發基金會藝術季 打造感官盛宴

台灣歌謠遇見義大利歌劇、交響樂，搭配同聲演唱泰雅族傳統古調、再穿插年輕靈魂的Hip Hop街舞表演，新舊元素、東西方融合打造感官盛宴。由莊文貞指揮的長榮交響樂團，攜手偏鄉象鼻國小合唱團，以及由民眾票選出的兩支街舞團體，前天晚間在台北國際會議中心演出，為第五屆張榮發基金會藝術季帶來高潮。

科普好健康／心臟瓣膜置換 看年紀選手術方式

心臟是人體最重要器官，一旦發生異常恐危及生命。其中心臟瓣膜為保持血流暢通的重要組織，隨著年齡增長，卻可能出現狹窄與逆流的情形。當人體心臟瓣膜發生異常時，多採行修補或置換治療方式。瓣膜置換手術分為傳統及微創兩種方式，將依患者年紀、病情等選擇不同術式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。