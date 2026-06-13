科普好健康／心臟瓣膜置換 看年紀選手術方式

心臟是人體最重要器官，一旦發生異常恐危及生命。其中心臟瓣膜為保持血流暢通的重要組織，隨著年齡增長，卻可能出現狹窄與逆流的情形。當人體心臟瓣膜發生異常時，多採行修補或置換治療方式。瓣膜置換手術分為傳統及微創兩種方式，將依患者年紀、病情等選擇不同術式。

人體心臟共有4個瓣膜，包括主動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣、肺動脈瓣，其中「主動脈瓣」是臨床上最常見且影響生命預後的重要瓣膜之一。位在主動脈與左心室間，像一扇閘門，若閘門打不開或關不緊「都是不行的」，可能出現胸悶、胸痛、心悸等症狀，嚴重時將引起心衰竭及猝死。

主動脈瓣膜常見狹窄問題

主動脈瓣膜常見出現「狹窄」與「逆流」問題。主動脈瓣膜狹窄原因，多為老化、鈣化，因瓣膜長時間處在血流高壓環境，容易退化，患者以中老年人為主；50、60歲中壯年族群若發生主動脈瓣膜狹窄，則多患有先天性疾病，如瓣膜組織僅有兩瓣，不同於正常的三瓣，耐用度較差。

主動脈瓣膜逆流常見原因，包括瓣膜退化、二葉式主動脈瓣（BAV）、高血壓造成升主動脈擴張、感染性心內膜炎、結締組織疾病如馬凡氏症等，患者的心臟瓣膜較為鬆垮。

主動脈瓣膜異常時，直接影響全身血液循環，但修補效果不佳，需採行瓣膜置換手術，手術分為傳統及微創兩種方式。

65歲以下 傳統手術優先

傳統開心手術是將胸骨正中切開，並利用儀器維持血液循環進行瓣膜置換。手術時間約3至4小時，骨頭癒合約1.5個月，完全恢復體力需2至3個月，手術傷口大，容易感染、發炎、化膿，依健保資料統計，死亡率5.1%，80歲以上患者死亡率高達10%。65歲以下患者可優先選擇傳統手術，採機械性瓣膜，有健保給付，使用年限可長達30年，但須終身服用抗凝血劑，降低血栓及中風風險。

此外，56歲到64歲的患者，如果身體狀況沒有特殊問題，例如冠狀動脈疾病、主動脈瘤、肝硬化或是洗腎患者，建議應該選擇傳統手術為主。

80歲以上 可選TAVI手術

微創手術分兩類，一類是僅切開一小部分胸骨，此種手術方式於25年前引進，流行了10年之久，但後續發現術後疼痛感，比傳統手術還要痛，漸漸不再流行。

另一類微創手術是當前最流行的「心臟瓣膜置換導管手術（TAVI）」，台灣於16年前引進，目前96%採TAVI微創手術的病人，心導管都是由鼠蹊部進入，經主動脈至心臟主動脈瓣，並直接放置新的動物材質瓣膜完成手術。

80歲以上患者可以微創TAVI手術優先，有健保給付，若自費約為150萬元。此手術是使用生物瓣膜材質包括豬心臟瓣膜或牛心包膜，手術時間約40分鐘至1小時，術後住院2至3天，恢復期約10天至2周，大多數病人手術後3個月吃兩種抗血小板的藥物，3個月後改成一種就好，例如阿司匹靈，接下來終身服用保養瓣膜。

不過，生物瓣膜使用期限為12至15年，若患者使用超過期限，則需再次植入新的瓣膜，可再採行TAVI手術即可。許多患者常 不知要選擇豬心臟瓣膜或牛心包膜較佳，就北榮臨床經驗，這兩種材質耐用程度沒有差別，因此，多建議使用健保給付的豬心臟瓣膜為主。

至於65歲至80歲之間的患者，TAVI跟傳統兩種手術都可以做，當前選擇TAVI的患者愈來愈多，因為風險低，恢復快。