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健康你我他／說話跳針愛抱怨 及時警覺母失智

聯合報／ 文／張健常（新北新店）
榮家護理師親切地陪母親閱讀繪本。圖／張健常提供
榮家護理師親切地陪母親閱讀繪本。圖／張健常提供

十年前，總是開著電視看到睡著的老媽開始不愛看電視了，上班不時接到老媽電話，抱怨什麼東西不見了，或暗示誰又偷了她的衣服，說話反覆繞著同樣內容跳針，性情變得不大正常。

獨居的老媽在家都是隨便吃，難免營養不良，一次看病時請媽自行坐計程車到三總汀州院區會合，我則請假幾小時陪同看診，結果到了約定時間過了快一小時仍不見影，打手機也不接，焦急萬分，又過了好一陣子才見老媽氣喘吁吁走來，原來小黃司機搞錯醫院方向，媽憑印象請其繞回附近停車再走來，卻搞不清實際遠近，那次預約看診不知白耗多少冤枉路，也差點就要報警尋人。

社工背景的妻子知道了狀況後，建議我帶媽去檢查一下，於是又掛了三總神經內科。

醫師仔細問診後，謹慎說出：「疑似阿茲海默症」，開了些藥還順便說：「很有警覺性！」

後來老媽常因莫須有的小事跟我一直盧，有一天終於推著坐輪椅的她到台北慈濟看診，神經內科醫師很仔細問診，並安排腦部電腦斷層掃描（CT）、腦波檢查、臨床失智評估量表等，終於得到「確診」的結果。

如今媽已重度失智住進台南榮家，至少24小時都有人顧，平時除了靠針管餵食及拉撒睡，其他都已退化無自理能力，回診慢箋領藥由我全權負責，能維持生命跡象即屬萬幸。

阿茲海默症

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