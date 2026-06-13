醫病之間／無適航證明 發燒、嘔吐...女感冒搭機遭擋

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
聯新國際醫院醫師徐丕提醒民眾，出國旅遊前要先好好照顧自己的健康。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院醫師徐丕提醒民眾，出國旅遊前要先好好照顧自己的健康。圖／聯新國際醫院提供

一名廿多歲年輕粉領族出國前連續熬夜加班，感冒也不在意，辦登機手續時突然嘔吐、暈眩且有發燒、肌肉痛等症狀，機場駐診醫師診斷疑為流感，女子無法取得適航證明，旅程泡湯。暑假將至，醫師提醒出國旅遊勿輕忽健康「未爆彈」。

聯新國際醫院機場醫療中心駐診醫師徐丕說，旅遊旺季期間，「硬撐搭機」不算少見，一旦頻繁轉機、語言不通、天候難料、進食狀況不佳等，可能加速體力流失，讓輕症迅速惡化。尤其飛機巡航時艙壓、濕度都降低，若耳、鼻竇感染或發炎，嚴重可能造成耳膜創傷。

為避免空中突發醫療事件，航空公司多會要求高風險旅客出示「適航證明」。徐丕說，醫師通常會評估意識與判斷能力、心肺功能、是否有出血徵象，及近期是否接受手術等因素；若出現異常，原則會建議取消行程並先就醫檢查。

若有輕微感冒症狀但仍須搭機時，徐丕建議成人在上機前可使用緩解鼻塞和黏膜腫脹的藥物或鼻噴劑，減少耳痛或耳鳴。嬰幼兒因耳咽管尚未成熟，家長可在起降時餵食或給予奶嘴、糖果，透過吞嚥與吸吮平衡壓力。

航程中也應適度補充水分，搭配含電解質飲品，每二至三小時起身活動或在座位上做腳踝旋轉、踮腳尖等動作，降低血栓風險，並全程戴口罩、注意手部衛生，減少病毒傳播。

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