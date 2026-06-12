菲律賓人赴台熱度飆 台灣旅展重返馬尼拉攬客

菲律賓民眾赴台旅遊熱度持續攀升。交通部觀光署今天起一連3天在馬尼拉一家知名商場舉辦大型「台灣旅展」，盼進一步吸引更多菲律賓旅客赴台，深化台菲觀光合作。

根據台灣交通部觀光署統計，2026年1至3月菲律賓旅客赴台已突破21萬人次，較去年同期大幅成長43%，穩居東南亞赴台最大客源；若成長趨勢持續，全年可望突破70萬人次，再創歷史新高。

睽違多年重返馬尼拉舉辦的台灣旅展，選在首善之區馬卡蒂市（Makati）的Glorietta購物中心登場。觀光署號召縣市政府、航空公司、觀光公協會、主題樂園、購物中心及旅行社等近30個單位、50多位代表組團參展，擴大台灣觀光在菲律賓市場的能見度。

展場以「台灣魅力・驚喜無限」（Taiwan－Wavesof Wonder）為主題，透過阿里山森林小火車、台灣街景等元素打造沉浸式空間，並安排黑糖珍珠鮮奶試飲、扯鈴與Zumba健身舞蹈、台灣元宵天燈造型吊飾DIY，以及傳統祈福香包手作體驗，讓菲律賓民眾近距離感受台灣文化特色。

菲律賓觀光部行銷辦公室主任巴魯格那（ZenyPallugna）在開幕致詞表示，台灣是菲律賓重要且重視的旅遊夥伴，雙方多年來透過旅遊展、推廣活動與產業合作建立緊密關係。

她說，2025年有21萬人次的台灣旅客赴菲律賓，使台灣成為菲律賓第7大國際客源市場；同年赴台菲律賓旅客則突破50萬人次，成為台灣最大的東南亞客源市場之一，顯示雙邊觀光交流持續快速增長。

曾赴台旅遊的菲律賓民眾Jill與Celine向中央社表示，她們非常喜歡台灣，過去赴台期間曾造訪多個文化景點，對台灣留下深刻印象，尤其喜愛台灣美食與夜市文化，「食物真的很棒，夜市絕對讓人忘不了。」

兩人正規劃數週後再次前往台灣，預計停留7天，目前正規劃行程，除了夜市與購物之外，也希望探索更多自然景點，因此這次特別關注旅展現場介紹台灣花卉農場與自然旅遊的資訊，希望能安排到登山健行的行程。

觀光署駐馬尼拉台灣觀光服務分處主任陳憶婷受訪分析，菲律賓旅客赴台快速成長，主要受到免簽政策、密集航班與台灣旅遊環境等因素帶動。

她指出，目前台菲每週約有130個航班往返，交通便利；此外，台灣安全友善、公共運輸便捷，加上四季分明的氣候，對全年炎熱的菲律賓旅客具有特殊吸引力。

陳憶婷表示，觀光署今年針對菲律賓市場主打「美食、文化、樂活、過境遊」4大主題，希望持續推升菲律賓赴台旅遊熱潮，進一步深化台菲觀光交流。