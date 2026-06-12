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豪雨農損1571萬元 一期水稻受害最嚴重

中央社／ 台北12日電

農業部統計，8日起的豪雨影響，到今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失增至新台幣1571萬元，以一期水稻受害最嚴重。

農業部發布新聞稿，8日起豪雨影響，造成農業災情，農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失1571萬元。

農業部指出，農產損失金額1561萬元，農作物被害面積352公頃，被害程度21%，換算無收穫面積75公頃，受損作物主要為一期水稻，被害面積140公頃，損害程度28%，換算無收穫面積40公頃，損失金額435萬元，其次為西瓜、苦瓜、茄子及改良種芒果等。

林產損失金額約3萬元，主因林木受損所致；民間設施損失估計7萬元，主因水平棚架網室受損。

縣市受損情形，農業部表示，以屏東縣損失745萬元（占47%）最多，其次是雲林縣291萬元（占18%）、高雄市164萬元（占10%）。

豪雨 農業部 農糧署

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