外籍生旅宿實習涉勞權爭議案 觀光署：非僱傭無法參加勞健保

監委調查外籍生旅宿業6+6實習方案涉勞權爭議案，交通部雖修正要點，卻未強制納社會保險。觀光署說，因與旅館無僱傭關係，無法參加勞健保，投保團保等保險已可有效保障權益。

政府為解決台灣觀光產業人力不足問題，鬆綁觀光業及旅館業申請外國籍學生來台實習（6+6方案）時間，民國113年共核准2328名外籍生至旅館業及觀光旅館實習。監察委員葉大華等人去年認為，相關方案出現未加保勞健保、護照遭雇主扣留等勞權爭議，因此啟動調查，發現交通部雖修正完成相關實習要點保障外籍實習生權益，但未能強制加入社會保險，保障密度實有不足，且實務上仍有外籍實習生護照遭扣、被收取代辦費用等情事。

交通部觀光署今天透過訊息說明，為保障外籍實習生權益，已於實習要點規定旅館必須為其投保適當保險，目前旅館均已幫實習生投保團體保險，保障項目包含傷害險、職業災害險、職業傷病險等，並已依要求將保單函報觀光署備查。

觀光署指出，外籍實習生來台灣實習非工作，與旅館並無僱傭關係，因此無法參加勞健保，其規定牽涉勞工保險條例及全民健康保險法，屬勞保局及健保署業務，尚非觀光署實習要點可予以規範，但旅館目前已依觀光署要點為實習生投保團保等適當保險，已可有效保障實習生權益。

針對外籍實習生發生護照遭扣、被收取代辦費用情況，觀光署表示，經洽旅館業者了解，旅館原則上不會向外籍實習生收取護照，若是協助學生辦理居留證，或學生擔心護照遺失時，會經學生同意後收取及保管，另所委託國內代辦機構相關費用均由旅館業者負擔。

不過，觀光署指出，業者稱聽聞部分在當地國部分國外代辦業者有向學生收取費用情形，但此屬境外業者行為，尚非台灣政府及旅館業者可予以約束。