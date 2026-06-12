勞動部擴大起重機汰舊換新補助對象 每輛最高140萬元

為降低移動式起重機老舊衍生的風險，勞動部今修正發布「移動式起重機汰舊換新及強化安全作業補助要點」，擴大補助至中小企業，更將老舊認定標準從出廠30年下修至25年，單輛最高補助金額140萬元。

勞動部職安署職安組組長陳光輝說，目前全台約2萬台移動式起重機，其中約8千台老舊，因大型移動式起重機價格昂貴，通常具一定規模的事業單位才購買得起，為鼓勵業者汰舊換新，這次修正補助對象，由原先的小規模企業或自營作業者，擴及符合條件的中小企業。

陳光輝另指出，據統計資料顯示，車齡達25年以上的起重機申請廢用比例偏高；為更貼近產業實務需求，這次也特別將「老舊移動式起重機」的認定標準從出廠30年以上，下修至25年以上。

他表示，針對輪行或履帶移動式起重機，小規模企業或自營作業者購買新車，依噸數不同，每輛最高可補助140萬元。

新增項目部分，陳光輝說，因法規擴大納管未滿3公噸塔吊及載人吊車，危險性機械的「載人積載型移動式起重機」不分噸數皆納入補助對象。同時也新增補助50%「迴轉裝置(旋轉盤)」關鍵零組件維修費，積載型起重機每輛最高補助3萬元，輪行或履帶移動式起重機每輛最高補助15萬元。

最後，經專業檢修廠換裝事件紀錄器補助安裝費20萬元，檢修廠定期保養及自動檢查每輛車補助5千元。不過陳光輝提醒，考量資安風險，申請新出廠移動式起重機、換裝事件紀錄器的補助項目，不能是中國製。

陳光輝說，補助申請案將依收件先後順序辦理，當年度支應經費用罄時就停止受理。

此外，勞動部今也預告「推土機、挖掘機、鏟裝機、堆高機、高空工作車、非屬危險性機械之起重機」為職安法第24條第1項所稱「其他特定機械」，這6類高風險機械的操作人員，必須接受中央主管機關認可的教育訓練，或通過相關技能檢定。未來雇主如未依法僱用具資格的操作人員，將挨罰5萬元以上、300萬元以下罰鍰；操作人員違規執行職務而導致重大職災，也將處1萬元以上、20萬元以下罰鍰，並接受指定講習。