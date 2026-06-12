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右膝手術前評估發現車禍後遺症 七旬婦先開顱救命再換膝關節

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院神經外科醫師賈開傑（中）為梁姓患者開顱取出血塊，員榮骨科主任陳仁德（後方站立者）關懷患者手術情形。圖／員榮提供
員榮醫院神經外科醫師賈開傑（中）為梁姓患者開顱取出血塊，員榮骨科主任陳仁德（後方站立者）關懷患者手術情形。圖／員榮提供

彰化縣73歲梁姓婦人今年2月發生車禍，送醫檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，治療後返家休養，原訂3月到醫院接受人工膝關節置換手術，未料術前評估時被檢出頭部左側顱內大範圍慢性硬腦膜下出血，已明顯壓迫腦，經及時開刀，術後雙下肢無力走路不穩的情況明顯改善。

梁婦告訴醫護，騎機車員林市百果山撿拾資源回收品，被車子追撞，她人車倒地後不省人事，送醫獲救醒來，根本不知頭部裡面繼續出血，若拖下去恐有生命危險，非常感謝醫師檢查出問題，挽回一命。

梁婦車禍受傷經治療後返家休養，看起來一切正常，唯有右膝關節退化症狀讓她不舒服，安排3月手術，術前評估時員榮醫院麻醉科醫師陳冠宏察覺梁婦有異狀，建議進一步檢查，員榮骨科主任陳仁德重新檢視病況和影像資料，安排檢查發現梁婦左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，且出血量明顯增加已壓迫腦部，若貿然進行人工關節手術可能加重病情，甚至危及生命。

員榮經神經外科醫師賈開傑詳細評估，向梁婦和家屬說明病情並經得同意，先緊急開顱移除血塊，有效降低顱內壓力，梁婦術後恢復良好，原本雙下肢無力走路不穩的情形明顯改善。待神經外科治療完成，梁婦病況穩定後，5月接受人工膝關節置換手術，上周拆線，已能拄著助行器走路。

神經外科醫師賈開傑今表示，慢性硬腦膜下出血是頭部外傷後常見的一項延遲性併發症，通常在受傷後2至6周逐漸形成，許多患者初期僅有輕微蛛網膜下腔出血或症狀不明顯，容易以為已經痊癒，但隨著出血逐漸累積，可能導致步態不穩、肢體無力、頭暈、反應變慢，嚴重時改變認知功能。

骨科醫師陳仁德也提醒，任何頭部外傷都應留意後續變化，尤其有蛛網膜下腔出血的患者更要提高警覺，一旦有走路不穩、肢體無力、精神狀態改變等情形，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。

車禍 彰化縣

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