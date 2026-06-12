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百合花主唱奕碩7月重返芬蘭 盼帶團員體驗卡拉OK

中央社／ 台北12日電

百合花樂團主唱奕碩曾赴芬蘭留學，第2屆F:F:F台芬文化節7月舉行，百合花、美秀集團與DJ汝妮也將前往演出，奕碩分享，希望能帶團員體驗當地卡拉OK。

第2屆F:F:F-Formosa : Finland : Fest.台芬文化節由中華文化總會主辦，外交部、原住民族委員會指導，行前記者會今天舉行。

文總秘書長李厚慶說，去年首屆文化節在11月舉辦，天氣冷又潮濕，卻能感受到民眾強大熱情，連其他外館人員都來朝聖。

李厚慶說，今年活動選在芬蘭最舒服的夏天舉辦，將利用音樂、美食、體驗「三部曲」讓外國朋友愛上台灣，這次將舉辦芬蘭首場台灣市集，帶來珍珠奶茶、茶葉蛋、豆花等美食，還要帶來如套圈圈、十八仔等文化體驗，讓廣場秒變台灣夜市。

奕碩分享，將帶2名北管樂手前往，一起演唱他10年前在芬蘭留學時寫的歌，那首歌當時也是在赫爾辛基首次公開播放，百合花很久沒有表演這首曲目，非常緊張期待。

奕碩表示，期待帶團員體驗芬蘭卡拉OK、二手店等，讓美秀集團貝斯手婷文笑說「要請百合花帶路」。而將前往市集攤位的知名YouTuber「陪沈團」也說，想跟奕碩要一份芬蘭景點清單。

曾在巴黎文化奧運登場的DJ汝妮這次再訪歐洲，讓她倍感緊張，她回憶，那是她第一次去歐洲，當時她以電子樂結合許多原住民歌謠與古調，觀眾雖然聽不懂，但仍然跟著音樂一起跳舞，希望這次也能以台灣多元音樂讓芬蘭朋友感受到生命力。

除美秀集團、百合花、DJ汝妮外，此次旅居芬蘭的跨文化台灣音樂團體Taiwania也將參與演出，芬蘭演出藝人部分則邀請芬蘭搖滾巨星之一Jussi 69、芬蘭搖滾新勢力Shiraz Lane等。

芬蘭 外交部

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