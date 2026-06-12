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沒AI紅利轉爭取轉運貨櫃 交通部撥572億助國內港口升級

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
打造智慧安全永續韌性的港埠新願景。圖／交通部提供
打造智慧安全永續韌性的港埠新願景。圖／交通部提供

交通部宣布未來五年商港發展藍圖，將投入572億元修建我國11處國際、國內商港。交通部航政司長韓振華表示，郵輪設施已經陸續完成，去年郵輪外籍旅客數創新高，全年達567艘次、115萬人，今年預報艘次預計成長7%來到611艘次、總人數也有望增加到117萬人，成長2%。截至今年五月底，已有288艘次、53萬人進出，對年底達標，交通部很有信心，目前2031年預估人次也達140萬，整體成長幅度有望來到20%。

航政司指出，下一階段的五年國際暨國內商港整體規劃及發展計劃，將自2027年啟動至2032年。以「深化港埠基礎、健全服務機能、創造多元發展、打造永續韌性」為四大核心方向，將投入572億元，打造智慧、安全、永續、韌性的國際與國內商港。其中477億元用於推動基隆港、臺北港、臺中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港共計34項建設，95億元用於推動布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港等4處國內商港共計73項建設。

韓振華表示，面對國際情勢與全球海運市場快速變化、鄰近港口激烈競爭等挑戰下，為提升我國商港國際競爭力，未來五年應針對全球綠色航線與永續港埠發展趨勢提前布局，建置及提供新興燃料(如LNG)加注服務，爭取綠色航線靠泊，鞏固我國際商港於全球航運樞紐地位。另在國內商港部分，須依本島與離島間客貨運發展情形，清楚劃分各港口定位與發展策略，依實際營運需求投入各項建設，提供旅客更安全、便捷及舒適之海運服務，以實現區域均衡發展目標。

韓振華說，我國國際商港去年港群貨櫃量達1355萬TEU，其中高雄港貨櫃量最多，全球排名第22名。根據挪威船級社去年針對全球160個貨櫃港口做的綜合評比，高雄港的生產力、作業效率與智慧化程度排名第九名。計畫實施後，預估2031年貨櫃量可以提升到1555萬，成長幅度達15%。

韓振華表示，全球最夯的AI領域貨運都以空運為主，因此我國在此變革挑戰下，應積極爭取轉運貨櫃量，必須仰賴基礎建設、新興燃料加注設施來吸引新的船隻願意停泊。將以客運量成長67%、貨運量成長24%為目標。

航政司指出，未來五年國際商港將以「永續、智慧升級，成為多元且具新價值之港口」為目標，佈局三大發展重點：「強化核心貨櫃樞紐」、「活絡港市水岸觀光」及「打造智慧永續綠港」，預估120年底臺灣港群整體貨櫃量將達1,550萬TEU，國際航線客運量則可達140萬人次。

至於國內商港，將以「維護客貨運機能、滿足民生需求及輔助觀光發展」為目標，發展「打造國際水岸灣區」、「優化離島客運服務」及「擴增貨運設施量能」，預估120年底國內商港整體客運量可達530萬人次，貨運量將達530萬公噸。

商港營運目標與三大發展亮點。圖／交通部提供
商港營運目標與三大發展亮點。圖／交通部提供

交通部 郵輪

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