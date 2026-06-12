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已故素人畫家洪通「生命之樹」特展 再現民間生命力
已故素人畫家洪通曾在台灣掀起話題，文化部蒙藏文化中心策畫「生命之樹－洪通創作與道教民間藝術」特展，透過他不拘一格的作品再現台灣民間生命力，明起在台北「蒙藏文化館」展出。
展前記者會今天舉行，文化部政務次長王時思致詞表示，洪通是一個傳奇性的藝術家，其藝術創作為當時帶來新的視野及理解，透過洪通看見「這好像是台灣，這好像是我們熟悉的自己」，更重要的是透過他的創作，反映了1970年代台灣的時代意義。
「藝術家」雜誌發行人何政廣致詞表示，1976年洪通第一次個展吸引非常多人，特別是全國各地來的觀眾，有許多是從來沒有看過畫展的民眾及學生，整個展期吸引20多萬觀眾觀展。
中研院院士李豐楙致詞表示，洪通沒有受過正式的教育，也沒有老師，「南鯤鯓代天府」就是他的老師，在廟宇文化的氣氛當中創造自己。
李豐楙說，在「山海經」裡面，人跟人物之間，物跟物之間，不是絕對的範疇，它是互通的，「洪通的畫可以說是一種神話原型，一種心靈的呈現，對他來講，人可以長出樹，樹也可以長成人。」
特展以「花樹人生─洪通創作的創意表現」、「字／畫的藝術呈現」、「道教宇宙觀的體現」、「洪通創作與民間信仰」4大主題呈現，將洪通的畫作與民間道教文物共同展覽對話，透過佛像造形、符令線條與繡繪工藝的交互參照，呈現民間儀式與藝術語言的共鳴，展品超過130組件。
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