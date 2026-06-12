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衛武營顧問談文化交流 Taiwan Can Help列法則

中央社／ 台北12日電

2026全國文化會議今天舉行南區場分區論壇，衛武營戲劇顧問耿一偉擔任「文化穿透力」主題引言人，他表示，文化交流3大法則之一就是Taiwan Can Help。

耿一偉在「文化穿透力：專業國際參與×策略全球布局」議題擔任引言人，他說，其他2大法則還有「全家就是你家」以及「文化是加法不是減法」，字字珠璣。

耿一偉也提出，策展人、機構、藝術家以及對外單位是「文化交流四邊形」，「四邊形的每個人就像是接力賽，都朝更大目標往前衝。」

已參與2場次分區論壇，耿一偉表示，全國文化會議重點在於意識到文化危機，面對這些危機不一定有終極解決之道，但試著解決問題的過程，「文化就產生了」。

與談人之一的國家文化藝術基金會執行長鄢繼嬪談到何謂「台灣品牌」辨識度議題表示，包括最近剛獲得國際布克獎的楊双子，以及文化部長李遠、作家小野，「全台灣認識他們兩人的人數多寡沒有標準答案，每一個品牌都有不一樣的市場，這就是品牌」。

「2026全國文化會議」第3場分區論壇南區場今天在國立台南生活美學館展開，除現場交流逾百人參與外，同步開放線上直播。文化部表示，6月16日最後一場分區論壇在台中舉行，也將舉辦青少年專場，接續將匯集各場次所蒐集的意見與討論成果，9月20日全國文化會議正式大會凝聚共識及具體建議。

文化部 衛武營

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