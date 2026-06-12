台鐵下午連3起異常…晚間再傳旅客侵入軌道 目前列車正常運行中

台鐵今日下午接連三起異常事故，傍晚又傳出高雄站有旅客入侵軌道遭撞擊。

台鐵公司表示，今日瑞源站14時39分下行出發號誌故障，經號誌單位緊急搶修，於15時30分修復，瑞源=鹿野恢復正常行車。

554次莒光號14時56分行駛於善化=隆田間，因機車故障，經檢查員緊急技術支援後已恢復正常，隆田站15時13分晚20分開車。

273次自強號於花蓮站(始發)表定14時18分開車，因PISC系統異常，列檢隨車查修，14時27分晚9分開車，於14時48分修復。

一個下午三起異常事故，雖沒造成大規模延誤，臺鐵公司表達深致歉忱。而晚間17時20分，高雄站有一名旅客侵入路線致遭165次自強號撞擊，目前高雄站下行列車以二股道行車，上下行列車可正常運行，後續由鐵路警察持續處理中。

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