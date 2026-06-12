梅雨至今還沒下完 全台血庫告急「全血型都不夠」其中A、O型急缺

近期受梅雨季影響，台灣血庫再度面臨威脅，台灣血液基金會統計，台灣目前每周幾乎各血型血庫存量都不到5天，且每到周五血袋幾乎都會用罄，加上近期梅雨季，讓民眾捐血意願降低。適逢今年6月14日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界捐血人日」，血基會也向數位發展部申請官方專屬短碼「61420」，將「捐血人日與愛您（諧音）」數字結合起來，作為發送官方簡訊的代碼，呼籲大眾熱血捐血。

根據血基會統計至今日，全台血液庫存量只剩3.7天，低於安全存量4天，其中A、O型血液庫存量「急缺」，分別只剩3.3天、2.6天，B、AB型血液庫存量偏低，分別剩6天、4.9天。高雄中心O型血庫存僅剩2.1天；台中中心O型血庫存量僅2天、A型1.8天；新竹中心AB型只剩1.7天。

血基會台北捐血中心主任林敏昌表示，天氣因素是捐血硬傷，太熱或是大雨等氣候不穩情況，都會影響民眾出門意願。一般一天的血液庫存需要6000袋以上、台北地區需要2200袋，只要要依院方或血液稍加變化，就會讓他們相當緊張。

血基會執行長王宗曦說，平常到周五其實就會出現血液可能快要不足的情況，通常血庫量有3至5天是比較安全的情況，但也希望可以將血量維持在5天之上。畢竟醫療用血量大，且大多仰賴民眾所捐獻的熱血，所以有固定的捐血人持續捐助是相當重要，當然也希望邀請更多人一同加入。

血基會董事長侯勝茂表示，持續推動規律、自願無償捐血，鼓勵年輕世代加入捐血行列，也呼籲各國政府與民間組織投入更多資源於國家血液計畫，強化韌性。血基會斥資超過10億元興建的安南血品製造所，選在6月「世界捐血人日」前夕開幕，別具意義。

今年6月14日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界捐血人日」，台灣血液基金會特別響應2026年全球主題「每一滴都是人類良善美意的展現 捐出血液 拯救生命」（One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.），並擴大宣傳官方專屬短碼「61420」，鼓勵更多年輕世代與社會大眾加入捐血行列。

血基會說，血基會不會主動打電話給捐血人詢問個資，只有下列3種情況會透過專屬短碼「61420」發送通知，包括捐血邀約與各地捐血活動提醒、特殊血型的緊急募集通知、捐血間隔即將屆滿。換言之，捐血人只要收到「61420」發送的簡訊，即可一眼認明是官方的重要通知，別誤以為是詐騙簡訊就刪除。