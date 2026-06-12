快訊

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／社工提下修合理案量、設留任獎金 衛福部未正面回應挨批「幹話座談」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內日前爆出首宗社工因個案死亡負擔刑責案例，社工界士氣大受打擊，衛福部近期舉辦4場穩定人力社工座談會，最末場台北場今天舉行，由衛福部政次呂建德（右三）主持。圖／讀者提供
國內日前爆出首宗社工因個案死亡負擔刑責案例，社工界士氣大受打擊，衛福部近期舉辦4場穩定人力社工座談會，最末場台北場今天舉行，由衛福部政次呂建德（右三）主持。圖／讀者提供

剴剴案社工遭判刑，社工界士氣大受打擊，衛福部近期舉辦四場穩定人力社工座談會，台北場昨於衛福部舉行，為系列最末場，政務次長呂建德主持。不過，基層社工提出下修社工合理個案量、設立留任獎金、增加心理健康資源等，衛福部均未正面回應，挨批不如改名「幹話座談會」。

與會社工發言熱烈，提出多項訴求，建議設立社工留任獎金，釋出更多高級社工師、社工督導職位讓職涯更具發展性，訴求下修每位社工服務的合理個案數減輕過勞，並提供社工心理健康資源等。

社工師全聯會理事長吳玉琴提出，剴剴案發生後，社工界集體焦慮，恐導致人才流失，建議針對工作項目，明定執業流程的行政指引，社工按流程完成工作，就不須扛下法律「注意義務」，也呼籲衛福部將各類別社工下修合理個案量，否則恐導致社工長期過勞。

一位地方政府社工指出，地方政府社福中心社工、家防中心保護性社工人力流失嚴重，多數社工契約時間一到即離職，建議政府對公部門社工擬訂留任獎金機制。

一位地方政府老福中心社工指出，老人社工無合理案量上限，每人所背超過百案，平時除需送餐還須舉辦長青活動，加班時數經常爆表，且因應社安網2.0，政府要求擴大獨老普查，她所在區域就有4千位獨老長者，過勞情況雪上加霜。

台北市社工人員職業工會副理事長沈曜逸指出，基層關心社工心理衛生支持不足，衛福部回應以提供每年3次免費勞工心理諮商計畫，且公部門訂有員工協助方案（EAP），形同僅說明現況、未正面回應，座談會有如「幹話座談」。

衛福部社工司司長蘇昭如回應基層，公務機關提供留任獎金單位很少，僅土木工程人員因薪資與坊間差異太大，才提供留任獎金，衛福部已委託研究單位，針對社工人力供需進行研議。

衛福部 社工 呂建德

延伸閱讀

首創社工訓練基地 屏科大攜手6縣市打造培跨域培力平台

教師減壓...沈伯洋拋第三方機制政見 吳欣岱支持：點出關鍵核心

北榮、高榮工會雨中抗爭！爭取5年加班費追補 北榮強調一定依法發放

假租約、冒名申請全盯上 國土署：租補詐領直接送辦

相關新聞

暴雨開炸1縣市國家級警報響 高雄、屏東大雷雨慎防天降冰雹

中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時13分；有短延時強降雨、冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

梅雨還沒結束！明天另1滯留鋒面建立 端午節放晴轉高溫炎熱

今天仍受梅雨鋒面影響，天氣不穩定，各地易有陣雨或局部雷雨，中央氣象署表示，尤其西半部地區有局部短延時強降雨發生的機率，隨著鋒面北抬，預估晚起降雨稍減緩，空檔亦增加。氣溫方面，各地低溫約23至25度，白天高溫北部及宜蘭僅24度左右，感受舒適稍涼，中南部及花東為27至29度。

交通部人事大風吹 航港觀光8官員大調動

交通部人事大風吹，運研所副所長蘇振維、交通部參事陳進生退休，連帶交通部民航、航港及觀光體系8名官員人事大調整。原觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事，由交通部參事王圳宏接任副署長一職，原民航局副局長方志文也調交通部參事，主秘楊國峯則升任副局長。

夏天特別危險！喝瓶裝飲料NG習慣像養細菌 下肚恐食物中毒

炎炎夏日，高溫動輒超過三十度，許多民眾習慣購買寶特瓶飲料，方便在戶外隨手拿起來解渴。不過，日本食品加工工學專家指出，這項看似再平常不過的消暑習慣，在夏天其實隱藏著食物中毒的危險，一不小心就可能將大量細菌喝下肚，導致腹瀉或嘔吐。

獨／社工提下修合理案量、設留任獎金 衛福部未正面回應挨批「幹話座談」

日前爆出首宗社工因個案死亡負擔刑責案例，社工界士氣大受打擊，衛福部近期舉辦4場穩定人力社工座談會，今天於台北舉行最後一場，並由衛福部政次呂建德主持。一名社工控訴，他除了需負責逾百名個案，還得執行社安網2.0獨老普查，籲政府訂定各類社工合理案量上限。對此，衛福部未正面回應訴求，遭批淪「幹話座談會」。

下波梅雨周日來 下周三後水氣減 恢復夏季天氣型態

下一波梅雨周日來報到，但比起上一波會較為趨緩，主要受西南風影響。迎風面中南部地區，下到發紅、雨勢驚人。但下周二、下周三隨著鋒面北抬遠離、太平洋高壓向台灣延伸，台灣天氣將「一天比一天好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。