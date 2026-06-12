獨／社工提下修合理案量、設留任獎金 衛福部未正面回應挨批「幹話座談」

剴剴案社工遭判刑，社工界士氣大受打擊，衛福部近期舉辦四場穩定人力社工座談會，台北場昨於衛福部舉行，為系列最末場，政務次長呂建德主持。不過，基層社工提出下修社工合理個案量、設立留任獎金、增加心理健康資源等，衛福部均未正面回應，挨批不如改名「幹話座談會」。

與會社工發言熱烈，提出多項訴求，建議設立社工留任獎金，釋出更多高級社工師、社工督導職位讓職涯更具發展性，訴求下修每位社工服務的合理個案數減輕過勞，並提供社工心理健康資源等。

社工師全聯會理事長吳玉琴提出，剴剴案發生後，社工界集體焦慮，恐導致人才流失，建議針對工作項目，明定執業流程的行政指引，社工按流程完成工作，就不須扛下法律「注意義務」，也呼籲衛福部將各類別社工下修合理個案量，否則恐導致社工長期過勞。

一位地方政府社工指出，地方政府社福中心社工、家防中心保護性社工人力流失嚴重，多數社工契約時間一到即離職，建議政府對公部門社工擬訂留任獎金機制。

一位地方政府老福中心社工指出，老人社工無合理案量上限，每人所背超過百案，平時除需送餐還須舉辦長青活動，加班時數經常爆表，且因應社安網2.0，政府要求擴大獨老普查，她所在區域就有4千位獨老長者，過勞情況雪上加霜。

台北市社工人員職業工會副理事長沈曜逸指出，基層關心社工心理衛生支持不足，衛福部回應以提供每年3次免費勞工心理諮商計畫，且公部門訂有員工協助方案（EAP），形同僅說明現況、未正面回應，座談會有如「幹話座談」。

衛福部社工司司長蘇昭如回應基層，公務機關提供留任獎金單位很少，僅土木工程人員因薪資與坊間差異太大，才提供留任獎金，衛福部已委託研究單位，針對社工人力供需進行研議。