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下波梅雨周日報到！下周三後水氣減少、溫度回升 恢復夏季天氣型態

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
周日迎風面中南部地區，下到發紅、雨勢驚人。 圖／聯合報系資料照
周日迎風面中南部地區，下到發紅、雨勢驚人。 圖／聯合報系資料照

下一波梅雨周日來報到，但比起上一波會較為趨緩，主要受西南風影響。迎風面中南部地區，下到發紅、雨勢驚人。但下周二、下周三隨著鋒面北抬遠離、太平洋高壓向台灣延伸，台灣天氣將「一天比一天好」。

北台灣午後大雨狂炸，中央氣象署持續針對雲林以南及南投發布豪雨特報，新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣及宜蘭縣山區發布大雨特報。預報員賴欣國表示，台灣南方有明顯氣流發展，今日中南部地區不斷有對流發展，降雨明顯。尤其是今天下午屏東鹽埔三小時累積雨量達140毫米，已達大豪雨標準。北部地區午後對流發展，帶來大雨，但整體降雨情形沒有南部明顯。

賴欣國表示，今晚鋒面將持續北移，但直到下周一前，鋒面都位於台灣北部海面附近。受鋒前西南風影響，周日水氣逐漸增加，西半部地區容易降雨、中南部地區有局部大雨、短延時豪雨機率，東半部地區則以午後雷陣雨為主。但下周二後，鋒面北抬遠離台灣，再加上西南風帶來的水氣逐漸減少，嘉義以南會有不定時降雨，但其餘地區以午後降雨為主。下周五後搭配東邊太平洋高壓向西延伸，天氣逐漸回穩。

氣溫部分，賴欣國指出，明日西半部高溫大致維持30度至31度，周日開始受西南風帶來的水氣影響，整體溫度又會略微下降，但台東位於背風側，可能有焚風。下周三後因水氣減少，各地溫度又會再度回升。

整體而言，下周二前天氣不穩定，且各地有大雨、豪雨機率。下周三起，太平洋高壓西伸，各地天氣逐漸回穩，但要留意局部午後雷陣雨。

周日迎風面中南部地區，下到發紅、雨勢驚人。圖／氣象署提供
周日迎風面中南部地區，下到發紅、雨勢驚人。圖／氣象署提供

梅雨 豪雨

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