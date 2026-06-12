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婦騎車自摔竟是腦動脈瘤破裂 奇美中西醫接力搶命成功出院

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君。圖／奇美醫院提供
奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君。圖／奇美醫院提供

58歲女子平時沒有慢性病史，因騎機車自摔送醫，檢查竟發現並非單純外傷，而是前交通動脈囊狀動脈瘤破裂，造成瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血及水腦症，緊急接受腦室外引流、顱內壓監測及血管內彈簧圈栓塞等手術搶救，住院第7天再結合中醫針灸輔助治療，歷經近兩個月、25次針灸後，成功恢復意識、脫離呼吸器，甚至已能在家屬陪同下行走，順利出院。

奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君表示，自發性蜘蛛網膜下腔出血屬於出血性中風，其中約八至九成由腦動脈瘤破裂引起，病情凶險，不僅死亡率高，約兩成患者甚至來不及送醫就已喪命。

他指出，腦動脈瘤如同腦血管壁上的「不定時炸彈」，平均發病年齡約55歲，女性發生率約為男性1.6倍，多數未破裂時幾乎沒有症狀，一旦破裂，典型症狀就是突如其來、宛如「被雷打到」般的劇烈頭痛，並可能伴隨嘔吐、頸部僵硬、意識混亂甚至昏迷，由於24小時內再出血風險最高，必須把握黃金時間診斷與手術治療。

目前臨床會透過電腦斷層血管攝影（CTA）及數位減像血管攝影（DSA）確認動脈瘤位置，再依病況採血管內彈簧圈栓塞或開顱夾閉手術，術後也須密切控制血壓及治療水腦症。

陳豪君表示，病人雖成功保住性命，但仍可能留下肢體無力、吞嚥困難、語言及認知障礙等後遺症。奇美醫院推動中西醫整合照護，由神經外科完成急救手術後，及早介入中醫針灸，藉由刺激神經修復、促進腦部神經可塑性及改善腦部血流，協助提升神經功能恢復。該名患者接受規律針灸後，意識逐漸恢復，不僅拔除呼吸器、鼻胃管及尿管，也恢復吞嚥能力，最終順利返家。

醫師提醒，抽菸、高血壓、高血糖、高血脂、酗酒、長期熬夜，以及家族有兩名以上腦動脈瘤患者，都屬高風險族群，建議戒菸、控制三高、維持規律作息；45歲以上或有家族病史者，可安排頭頸部核磁共振（MRI）檢查，及早發現潛在動脈瘤，降低猝發性出血與失能風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中風

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