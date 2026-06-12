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影／登革熱燒進醫院…民生醫院鄰室5病患群聚感染 擴大採檢131人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民生醫院院內擴大採血篩檢。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院院內擴大採血篩檢。圖／高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院6樓病房接連檢出5名病患感染登革熱，包括1名78歲女性指標個案及4名同樓層病患，衛生局今天公布新增5例本土病例後，立即啟動院內緊急防治措施，即日起病房降載、清空風險場域噴藥消毒，並擴大採檢131人，尚未發現新增確診個案。由於感染源不明，將往前溯源追查至5月27日擴大疫調範圍。

高雄今年5月23日才出現首例本土登革熱病例，為前鎮區一名66歲修車男子，因高燒、頭痛及肌肉痠痛就醫後確診感染第一型登革熱，也是全國今年首例本土病例。

衛生局指出，這波民生醫院群聚感染事件中，78歲女性指標個案，住三民區，確診的是第二型登革熱，與第一例本土個案無關，初步研判是院內群聚感染事件，將加強醫院登革熱防疫工作。

衛生局指出，78歲指標個案5月29日至6月10日期間因病住進民生醫院，11日因發燒、頭暈及噁心等症狀再度前往急診，收治住院後經抽血檢驗，當晚確診感染第二型登革熱。

院方隨即連夜擴大採檢6樓病房，在相鄰病室再發現4名登革熱陽性個案，於今天確診，形成院內群聚事件。衛生局表示，指標個案所在病房共3間病室檢出5例確診個案，患者皆為住院病患，其中3人年齡介於79歲至91歲，均由院方持續治療與照護。

為避免疫情擴散，高市府啟動緊急防治作業，匡列風險範圍並全面清空噴藥消毒，民生醫院同步實施病房降載措施，截至今天中午，擴大採檢131人後，未再發現新增病例。

衛生局副局長潘炤穎分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，長期肩負登革熱防疫任務，包括新進移工3日內登革熱篩檢，以及收治疑似或確診登革熱患者。

潘炤穎表示，受連日降雨影響，院區排水設施及周邊環境可能出現積水，病媒蚊孳生源不易完全清除，以致院內局部區域登革熱傳播風險升高。

民生醫院新增5名本土確診個案，集中於同一病房區域，成為今年高雄首波本土登革熱群聚事件，衛生局正持續追查感染源及疫情擴散情形，防堵疫情擴大。

統計今年6月止，高雄本土登革熱病例累計6例，另有8例境外移入病例。

民生醫院爆本土登革熱群聚感染，防疫人員採化學防治工作。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院爆本土登革熱群聚感染，防疫人員採化學防治工作。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 衛生局 高雄

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