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台味市集助陣！F:F:F台芬文化節7月重返芬蘭 帶動文化交流

中央社／ 台北12日電
第2屆F:F:F-Formosa:Finland:Fest.台芬文化節由中華文化總會主辦，7月將在芬蘭登場，外交部長林佳龍（圖）12日在台北出席行前記者會，致詞時預告目前台芬直航已在洽談，盼能早日直航，進一步帶動台芬文化交流。 中央社
第2屆F:F:F-Formosa:Finland:Fest.台芬文化節由中華文化總會主辦，7月將在芬蘭登場，外交部長林佳龍（圖）12日在台北出席行前記者會，致詞時預告目前台芬直航已在洽談，盼能早日直航，進一步帶動台芬文化交流。 中央社

芬蘭代表林昶佐去年與樂團閃靈登上首屆F:F:F台芬文化節，搖滾扮相吸引外媒關注，第2屆活動7月將重返芬蘭，外交部長林佳龍說，今年加入文化市集，期望帶動台芬文化交流。

第2屆F:F:F-Formosa : Finland : Fest.台芬文化節由中華文化總會主辦，外交部、原住民族委員會指導，行前記者會今天舉行。演出團隊同台亮相，包含樂團美秀集團、百合花、DJ汝妮等。

林佳龍笑說，去年首屆 F:F:F 文化節舉辦時，他便預告活動不只一次，外交部去年開始推動歐洲台灣文化年，今年也持續推行，感謝文總主辦F:F:F 文化節，對外交部推動台歐文化外交很重要。

林佳龍表示，台灣與歐洲都是自由民主的國家，彼此互相欣賞是自由民主國家的特色，「如果你演得都是跟天安門或是跟平壤一樣，每個人動作百分百都一樣，那個是比較奇怪，我會以為是AI啊，複製的，人就是要有個性，國家也是。」

林佳龍說，芬蘭是重金屬搖滾重鎮，透過F:F:F文化節精彩演出團隊及市集活動，集結吃喝玩樂，希望能以文化為基礎，讓自由的人彼此相愛。他也預告，目前台芬直航已在洽談，期望能早日直航，進一步帶動台芬文化交流。

林昶佐也透過預錄影片致意，他說，他在芬蘭參加過泰國、日本及韓國亞洲市集，但長年都沒有台灣市集，F:F:F台芬文化節將舉辦芬蘭有史以來首次的台灣主題市集，感到非常的榮幸。

林昶佐提到，去年F:F:F台芬文化節在網路、媒體帶來許多迴響，甚至在美國都造成病毒式傳播，這是傳統外交工作上很難想像的盛況，也提供過去因政治因素無法參加台灣活動的政治界朋友、使節一個與台灣交流的場合。

芬蘭商務辦事處副代表葉瑞（Jere Tala）致詞表示，他很喜歡台灣搖滾樂，他去年第一次參加大港開唱，來自芬蘭的樂團也受到台灣觀眾歡迎。大港開唱從20年前的小活動成為今天文化盛會，他相信 F:F:F台芬文化節也有一樣的DNA，會持續成長，成為很棒的活動。

第2屆F:F:F台芬文化節預計在7月11日於芬蘭赫爾辛基納林卡廣場舉行。

芬蘭 林昶佐 外交部

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