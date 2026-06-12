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急缺A型、O型血！連日暴雨衝擊捐血意願 全台血庫拉警報只剩3.7天

中央社／ 台北12日電
台灣血液基金會最新統計，截至今天下午1時，全台庫存量只剩3.7天，尤其A型、O型血急缺，分別只剩3.3天、2.6天。 示意圖／聯合報系資料照
台灣血液基金會最新統計，截至今天下午1時，全台庫存量只剩3.7天，尤其A型、O型血急缺，分別只剩3.3天、2.6天。 示意圖／聯合報系資料照

連日暴雨衝擊捐血意願，全台血庫拉警報，台灣血液基金會最新統計，截至今天下午1時，全台庫存量只剩3.7天，尤其A型、O型血急缺，分別只剩3.3天、2.6天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。根據台灣血液基金會統計，目前全台血液庫存量只剩3.7天，低於安全存量4天，其中A、O型血液庫存量急缺，分別只剩3.3天、2.6天，B、AB型血液庫存量偏低，分別剩6天、4.9天。

各地捐血中心的狀況，就連庫存量相對充足的新竹中心也只有4.3天偏低，其他如台北、台中及高雄中心都是急缺，各僅3.9天、2.9天、3.8天，庫存量岌岌可危。

6月14日「世界捐血人日」將至，血基會今天下午舉辦記者會，董事長侯勝茂指出，捐血一袋、救人一命，世界捐血人日最重要的意義，不只是感謝捐血人，也是提醒大眾透過捐血形成人與人之間血液連結，是互助的良善美意。

血基會執行長王宗曦表示，每到週五因為過完一週、醫療用血多，加上六、日活動多，通常會面臨不足的狀況，因此台灣血液基金會特別向數位發展部申請官方專屬短碼61420，將「捐血人日與愛您（諧音）」數字結合起來，作為發送官方簡訊的代碼，呼籲大眾熱血捐血。

血基會台北捐血中心主任林敏昌表示，近日天氣炎熱，又連日傾盆大雨，影響民眾出門捐血意願，全台一天庫存量需要6000袋以上，台北地區至少需要2200袋，但目前捐血量已減少至少1到2天庫存，希望老天爺幫幫忙，也盼民眾多多捐血。

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