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第十屆國家環境教育獎揭曉 彭啓明盛讚得獎者將永續理念化為學習歷程
環境部今天舉辦「第十屆國家環境教育獎」頒獎典禮，環境部長彭啓明表示，環境教育是發源自居民對土地的故事、對生活的體悟，更將永續理念轉化為可觸摸、可嗅聞、可品味的五感體驗學習歷程。
彭啓明表示，本屆獲獎者都以各自的專業與所在地土地為起點，書寫出臺灣環境教育動人篇章，不論是個人或團體、機關，都展現初「環境教育實踐者」的行動能量，上週資源循環推動法三讀通過，而本屆入圍者中就有企業以紡織技術載體，從材料源頭推動綠色轉型示範場，將寶特瓶、牡蠣殼再製為高值機能布料，獲獎者也有團隊推動廚餘、農牧廢棄物資源化，開發出廚餘燃料棒，以及運用污泥製作成茶杯與杯墊，還有漁村社區推動低碳養殖與「零魚廢」循環系統、進行海草與珊瑚復育，在在展現臺灣資源循環的超前部屬與實力，賴總統今年倡議「眾人來種樹」，希望共同推動國土綠蔭，來調適氣候變遷，盼在座的每一位都將是一起行動的夥伴。
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