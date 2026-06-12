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勞長洪申翰率團赴日內瓦 我首辦國際勞工大會周邊活動

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰在國際勞工大會舉辦期間，於日內瓦當地會晤瓜地馬拉勞動及社會福利部部長Miriam Roquel Chávez。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰在國際勞工大會舉辦期間，於日內瓦當地會晤瓜地馬拉勞動及社會福利部部長Miriam Roquel Chávez。圖／勞動部提供

勞動部長洪申翰近日率團赴日內瓦參加國際勞工大會（International Labour Conference，ILC）周邊活動，與中華民國全國總工會合辦「尊嚴勞動國際研討會」，這是勞動部首度於ILC舉辦周邊活動，邀集ILO勞工事務局前副局長Anna Biondi 、國際工會聯合會（ITUC）前副秘書長Mamadou Diallo、菲律賓與新加坡等總工會代表，以及史瓦帝尼、海地與貝里斯等政府代表約40人與會，開創勞動部實質參與ILO事務的里程碑。

國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）成立於1919年，是聯合國體系唯一的三方代表制機制，匯聚187個會員國的政府、雇主與勞工代表，共同制定勞動標準、發展政策等，促進所有人享有尊嚴勞動。本屆的國際勞工大會於6月1日至12日在日內瓦舉行。

勞動部說明，由於台灣非ILO會員國，無法以官方身份出席國際勞工大會，過去長期支持ITUC會員的全總代表我國，以勞方成員身份出席，今年更進一步與全總在大會期間合辦研討會，展現拓展國際勞動事務參與的決心。

洪申翰致詞時表示，台灣在國際供應鏈的角色越來越重要，因此勞動法規、制度上如何接軌國際是重要議題。同時，台灣也相當珍惜參與國際社會政策討論的機會，期盼透過這次研討會，分享我國勞動部業務並聽取各國工會觀點，創造勞資政對話、共商對策的平台。

全總秘書長温宗諭致詞以「平台經濟與零工勞動的擴張」、「移工權益保障的跨國責任」、｢公正轉型與氣候正義｣及「退休保障與高齡就業」等四個關鍵字，總結當代勞動世界的挑戰，並期許台灣工會在民主轉型及平台經濟治理等議題，為亞太工會運動提出貢獻。

駐日內瓦辦事處處長李冠德表示，瓦辦致力於透過世界衛生大會（WHA）周邊會議等國際場合提升台灣國際地位，這次全總與勞動部辦理研討會，讓日內瓦在勞動議題上再次成為台灣的國際舞台。

研討會就「平台經濟：就業型態的創新與尊嚴勞動」、「因應人工智慧：勞動政策之未來與挑戰」議題進行交流。此外，洪申翰也與史瓦帝尼勞工與社會安全部長Phila Buthelezi、瓜地馬拉勞動及社會福利部部長Miriam Roquel Chávez進行雙邊會晤。

勞動部表示，將持續與工會及國際夥伴攜手合作，推動國際勞動事務交流，向國際社會分享台灣促進尊嚴勞動、保障勞工權益及因應新興勞動議題的經驗，並與各國共同面對勞動市場轉型帶來的機會與挑戰。

勞動部、中華民國全國總工會今年在國際勞工大會（ILC)舉辦周邊活動，合辦「尊嚴勞動國際研討會」。勞動部長洪申翰於研討會回應提問。圖／勞動部提供
勞動部、中華民國全國總工會今年在國際勞工大會（ILC)舉辦周邊活動，合辦「尊嚴勞動國際研討會」。勞動部長洪申翰於研討會回應提問。圖／勞動部提供

日內瓦 洪申翰 貝里斯

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