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7旬女住院治病卻染疫 高雄某醫院爆「登革熱群聚」感染5人中鏢

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。報系資料照
疾管署今公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。報系資料照

高雄某醫院今爆出「登革熱群聚事件」，一名居住在高雄三民區的70歲女性，五月底因病住院，約十天後出院，但出院後又出現發燒、頭暈等症狀，再次住院卻確診為「登革熱第二型」，因同住家人都無類似症狀，高雄衛生單位擴大疫調後發現，個案住院期間相鄰病室，再檢出有四例登革熱陽性確診者，研判為「群聚事件」。

疾管署表示，此群聚事件的指標個案，為一名70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。

因此高雄市衛生單位擴大疫情調查及採檢，發現指標個案住院期間相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，研判為一起群聚案件。衛生單位已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者，並規畫擴大採檢找出潛在感染者。據了解，高雄衛生單位針對該院區的露臺排水槽、地面凹洞查獲孳生孑孓，並開罰1.5萬元罰鍰。

據疾管署監測資料顯示，今年截至6月12日，累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例及越南9例，今年累計病例數與去年同期78例相當 ，低於2024年同期271例。

全球登革熱疫情持續，今年截至4月全球累計報告102萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、玻利維亞及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞及斯里蘭卡等國近期疫情上升，且越南、斯里蘭卡、寮國、柬埔寨、馬爾地夫及東帝汶等國今年病例數高於去年同期。

疾管署提醒，目前已進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後積水容器增加，有利於病媒蚊孳生，請民眾徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除。另，若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫。

疫情 登革熱 高雄市

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