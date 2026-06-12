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高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

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影／高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民生醫院清空病房進行化學防。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院清空病房進行化學防。圖／高雄市衛生局提供

高雄市立民生醫院爆發院內登革熱群聚疫情衛生局今天公布新增5例本土登革熱確診個案，一位78歲女性病患確診後，院方擴大採檢同樓層病房，又發現相鄰病室4名住院病患染疫，研判已有院內群聚感染，由於感染源尚未釐清，除要求民生醫院即日起病房降載、管制病患只出不進，並清空風險場域進行噴藥消毒及防疫處置，全力防堵疫情擴散。

衛生局指出，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病入住民生醫院，11日因發燒、頭暈及噁心等症狀再度就醫，經檢驗確診感染登革熱第二型，院方隨即針對6樓病房擴大採檢，在相鄰病室再驗出4名陽性個案。

衛生局表示，此次群聚個案皆為住院病患，感染來源仍待進一步釐清，因此立即啟動緊急應變措施，回溯自5月27日起相關接觸者及住院病患進行採檢，截至今天中午11時已完成131人採檢，目前確診個案均集中在6樓病房3間病室，共計5例，其中3人為79歲至91歲高齡長者，正持續接受治療與照護中。

初步調查發現，民生醫院院區露台排水槽及地面凹洞因近期連續降雨產生積水，並查獲病媒蚊孳生情形，衛生局認為，院內環境病媒蚊密度增加，可能提高登革熱傳播風險，已依規定裁罰院方1萬5000元，並要求立即改善環境。

面對院內疫情，民生醫院即日起啟動病房降載措施，將6樓住院病患移往其他樓層進行防蚊隔離，並全面執行孳生源清除、環境整頓及化學噴藥滅蚊作業，院方也同步發放防蚊液，要求醫護人員、病患及陪病家屬落實防蚊措施；至於近期已出院病患及陪病者，也將逐一聯繫採檢，進行疫調追蹤。

衛生局指出，民生醫院身為高雄市指定傳染病應變醫院，平時肩負新進移工登革熱篩檢及疑似個案收治工作，此次院內出現群聚感染更顯示防疫工作不能鬆懈。目前除院區持續進行防治外，也同步擴大周邊社區疫調及病媒蚊監測，防範疫情向社區擴散。

衛生局提醒，近期高溫多雨有利病媒蚊繁殖，民眾應持續落實「巡、倒、清、刷」，清除居家內外積水容器；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛或出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知活動史，以利及早診斷及通報。

民生醫院周邊進行環境孳檢工作。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院周邊進行環境孳檢工作。圖／高雄市衛生局提供

民生醫院院內擴大採血情形。圖／高雄市衛生局提供
民生醫院院內擴大採血情形。圖／高雄市衛生局提供

疫情 登革熱 衛生局 高雄市

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