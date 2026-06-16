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通勤火氣直接拉滿！網友熱議八大「大眾運輸NG行為」 你遇過幾種？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
通勤火氣直接拉滿！ 網友熱議八大「大眾運輸NG行為」你遇過幾種？
通勤火氣直接拉滿！ 網友熱議八大「大眾運輸NG行為」你遇過幾種？


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「大眾運輸NG行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大大眾運輸NG行為有哪些。

無論是日常通勤搭乘捷運、公車，或是假日搭乘火車、高鐵出遊，在密閉且擁擠的大眾運輸空間內，部分不顧及他人感受的乘車行為，往往會影響周遭乘客的乘車品質，甚至引起他人反感。本篇整理出網友熱議的八大「大眾運輸NG行為」，一起來看看哪些情況最容易讓乘客瞬間火氣飆升！

「大聲喧嘩」整路轟炸耳朵超崩潰 「偷拍/騷擾」感到不適就應及時求助

▲ 網友熱議大眾運輸 TOP8 NG行為 網路聲量排行
▲ 網友熱議大眾運輸 TOP8 NG行為 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「大眾運輸NG行為」相關話題的討論，可以發現「大聲喧嘩」是許多人心中的最大地雷。無論是在捷運上大聲講電話、朋友聊天音量過大，都會嚴重影響其他乘客，其中又以「放任孩童喧鬧而未加以安撫」最常引發關注，相關話題討論也延伸到高鐵是否該設置「寧靜車廂」等層面。

對此，有網友發文指出「孩童哭鬧本來就不在管制範圍內，主要是針對手機大聲講電話那種」，但不少網友仍無奈分享經驗如「我連假返程就遇到一個坐我前面的小女孩，吵到不行，一直在那邊蹦跳鬼叫，然後媽媽又不管」、「小孩哭聲真的很可怕，強烈建議要有親子車廂」，可見只要音量持續干擾他人，就容易讓其他乘客感到煩躁。

討論聲量次之的「偷拍/騷擾」，更是涉及人身安全的嚴重問題。便有女性網友分享自己在捷運站準備下車時遇到性騷擾，當場錯愕大喊「他摸我屁股欸」，事後也藉由自身經驗，呼籲大家若是遇到性騷擾、偷拍，最重要的是「一定要當下！當下！抓住對方」，其次要「大聲喝止」，並且「周圍都有捷警請他們攔住人，不然事後怕也難找到人」，最後，「不要怕誤會別人，只要妳覺得不舒服就是有這回事」，在感覺界線被侵犯時，應重視自己的感受，盡快向站務人員、捷運警察或周圍乘客求助。

此外，「散發異味」同樣讓許多網友相當崩潰，無論是濃烈體味、菸味，還是食物氣味過重，都可能讓密閉車廂瞬間變成「氣味地獄」。而「逼人讓座」也是經常被討論的爭議行為，不少網友認為座位應回歸「有需要者使用」的本意，而不是以年齡、外表或個人主觀判斷，直接要求他人起身讓座。至於「醉酒失態」像是酒後大聲咆哮、嘔吐或是肢體拉扯等行為，都容易讓同車乘客感到不安，甚至讓整節車廂陷入緊張氣氛。

除了上述行為，「聲音外放影響他人」、「插隊」與「遇弱勢不讓座」也是網友熱議的大眾運輸NG行為。搭乘大眾運輸追求的不只是移動效率，更是彼此共享空間時的尊重與體諒，若每位乘客都能多替周遭的人想一點，或許就能讓每一段乘車過程變得更加舒服自在。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「大眾運輸NG行為」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/24~2026/05/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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