感慨員工陳抗…陳威明分享北榮卅多位醫護搶救孕婦 強調汗水不會白流

台北榮總爆發勞資爭議，工會代表今在院內舉牌抗議，指控北榮、高榮加班費給付不足，要求改善。台北榮總院長陳威明擔心同仁冒雨抗議會感冒，他坦言對工會陳抗感到難過，但也分享周一在手術室看到卅多位醫護全力拼搏，搶救腦瘤出血的29周孕婦和新生兒的感動。他向所有默默付出的同仁致敬和致謝，「為病人努力的汗水絕不會白流。」 也承諾繼續支持同仁。

陳威明說，周一的一大早，他進手術室準備為病人手術，麻醉科同事告訴他：「院長，隔壁手術室有30多位醫護人員正在搶救一位病人。」他很好奇地過去看看，結果看到令人感動的一幕。原來是30多位醫護人員全力拼搏，為了搶救一名新生兒和產婦。

陳威明說，要向所有默默付出的同仁表達最高的敬意與謝意。大家努力的汗水絕對不會白流，「醫院只要能力所及，一定會努力照顧大家，並持續提供更好的福利！」

他也說，這個令人感動的故事和今天的陳抗事件讓他感觸良多，因為有這麼多優秀而認真的同仁，始終堅守崗位、全力守護病人，「讓我更堅定地走下去，繼續照顧他們、支持他們、守護他們。」

陳威明請當時負責救治病患的主治醫師、神經外科主任吳昭慶把這段感人的故事整理出來。經病人及家屬同意，將治療過程與院內同仁和大家分享。

吳昭慶的分享如下： 寶貴生命，母愛無敵——最令人感動的醫院 星期一早上七點，台北榮民總醫院翼樓高科技手術室裡，聚集了30多位來自不同科別的醫護人員，包括麻醉科、產科、新生兒科與神經外科。大家屏息以待。 一位懷孕29周的孕婦，因腦瘤復發出血，導致顱內壓升高及左側肢體無力，情況十分危急。醫療團隊當機立斷，決定為她緊急進行剖腹產。 在繁複的流程與重重挑戰中，原本各自獨立運作的專業團隊緊密配合、沉著應對。他們迅速為剛出生的早產兒展開急救：剪斷臍帶、抽吸口鼻分泌物、建立呼吸道並給予氧氣、保暖照護、監測心跳與血壓。經過大家高效而有序的努力，終於傳來一聲微弱卻穩定的哭聲——「哇！」 新生兒加護病房主任曹珮真診察後宣布：「好！不用插管。」確認清晨運送下樓待命的嬰兒急救設備均可正常運作後，寶寶被安置於保溫箱中，隨即在五位兒科醫師及麻醉科主任丁乾坤的細心守護下，離開中正樓手術室，搭乘專用電梯直達新生兒加護病房。 手術室內，產科主任葉長青仔細娩出胎盤、完成止血並縫合子宮。在產科護理團隊精準完成任務後，神經外科開顱手術護理團隊迅速接手。 此時，寶寶已平安出生，媽媽也順利度過緊急生產的生死關頭。麻醉科立即將原本針對產科手術的麻醉模式，轉換為因應高腦壓狀況的神經麻醉。多種原本因顧慮胎兒安全而避免使用的強效藥物，此時都能安心使用。麻醉科團隊多管齊下，精準調整各項藥物，穩定產婦的血壓、心跳與腦壓，使整體狀況迅速趨於平穩。 接著，神經外科醫師郭懿萱穩健地切開頭皮、打開顱骨，清除巨大的腦瘤。下午一點多，腦瘤出血已完全清除，頭皮縫合完畢。這位懷孕29週的腦瘤孕婦術後狀況穩定，順利被送往恢復室。 母子均安。 這位孕婦原本只是上周五晚間因頭痛至急診就醫，經核磁共振檢查後，確診為腦瘤復發併出血。整個週末期間，她的頭痛持續惡化，並伴隨單側肢體無力、惡心嘔吐，注意力也逐漸變得模糊。 為了保護胎兒，她無法使用一般降腦壓藥物，只能依靠少量類固醇勉強支撐。她心裡始終只有一個念頭：讓寶寶在肚子裡多待一分鐘，就多成熟一分鐘，盡可能降低早產可能帶來的各種併發症。 經過全院各團隊通力合作與密切溝通，最終精準且高效地完成任務——清除腦瘤與血塊、順利完成生產，也成就了這一家人的幸福里程碑。 今天這位30多歲的年輕媽媽已經能夠自行行走、談笑自如，不斷向醫護人員表達感謝。她於星期三轉出加護病房，努力練習下床活動，並於星期四順利見到寶寶。 而她的寶寶，也在團隊日夜不懈的照護下，安穩地待在保溫箱裡，在溫暖的母乳滋養中逐漸茁壯成長。 後記： 因為參與整個溝通過程，我在每一個環節、每一個時刻、每一道關卡，都深深感受到產科、兒科、麻醉科與神經外科這四個原本獨立運作的高度專業團隊，在週末期間不辭辛勞、勇於承擔、充分溝通、全力合作。 醫療團隊展現出的不只是專業能力，更是效率、無私、默契，以及以病人為中心的世界級醫療品質。 每一位參與其中的醫護人員，其汗水、淚水與專業付出，連同這位母親堅定的母愛與勇氣，都同樣珍貴而令人動容。 我曾走訪許多世界知名醫院，但在我心中，臺北榮民總醫院就是世界上最好的醫院。 如果您親眼見證這一切，相信也會有同樣的感動。

陳威明說，因為這個令人感動的故事讓他有很多感觸，對於為了加班費陳抗的員工，他強調：加班費算到分鐘、追溯五年是醫院的善意及承諾，公立醫院如果還沒有算清楚、如沒有依法行政、維持公平正義，怎麼發放？」

他表示，事實上，為了完成這項工作，許多護理長、行政與人事同仁投入了大量時間與心力，在龐大的作業壓力下默默付出。他們同樣承受著責任與壓力，也值得大家的理解與肯定。他感嘆人與人之間，多一分體諒，便少一分對立；多一分包容，便多一分溫暖。唯有彼此尊重、相互理解，社會才能更加和諧，也更加溫暖。

一位懷孕29周的孕婦，因腦瘤復發出血，導致顱內壓升高及左側肢體無力，情況危急。北榮醫療團隊當機立斷，決定為她緊急進行剖腹產，在卅多位來自麻醉科、產科、新生兒科與神經外科的醫護人員努力下，母子均安。圖／北榮提供

台北榮總院長陳威明說，周一的一大早，他進手術室準備為病人手術，麻醉科同事告訴他：「院長，隔壁手術室有30多位醫護人員正在搶救一位病人。」他很好奇地過去看看，結果看到令人感動的一幕，原來是30多位醫護人員全力拼搏，搶救一名新生兒和產婦。他拿下手機拍下這令人感動的一幕。圖／陳威明提供