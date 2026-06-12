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張榮發基金會藝術季 長榮交響樂團創意爆場

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
苗栗縣泰安鄉象鼻國小學童，身穿泰雅族傳統服飾登上張榮發基金會藝術季舞台，在長榮交響樂團伴奏下，以純淨嘹亮的歌聲演出，展現原鄉文化底蘊與偏鄉孩子豐沛的藝術能量。圖／張榮發基金會藝術季提供
苗栗縣泰安鄉象鼻國小學童，身穿泰雅族傳統服飾登上張榮發基金會藝術季舞台，在長榮交響樂團伴奏下，以純淨嘹亮的歌聲演出，展現原鄉文化底蘊與偏鄉孩子豐沛的藝術能量。圖／張榮發基金會藝術季提供

台灣歌謠遇見義大利歌劇、交響樂，搭配同聲演唱泰雅族傳統古調、再穿插年輕靈魂的Hip Hop街舞表演，新舊元素、東西方融合打造感官盛宴。由莊文貞指揮的長榮交響樂團，攜手偏鄉象鼻國小合唱團、由民眾票選出的兩支街舞團體，昨晚在台北國際會議中心演出，為第五屆張榮發基金會藝術季帶來高潮。

不少長榮交響樂團樂迷在看完演出後大呼過癮，直呼原來交響樂還能這樣呈現！把西方古典、台灣民謠跟原民古調曲目一網打盡，精彩卻無違和感。

張榮發基金會執行長鍾德美指出，長榮交響樂團與民間表演團體的跨界演出，是每年藝術季的重頭戲，每年開放索票幾乎都被秒殺，今年不少人是非古典樂迷的中高齡聽眾，他們說在街舞與樂聲中重新感受到年輕活力，這樣的回響也呼應藝術季音樂會今年以「才也養不才」的主題，透過公益跨界的形式，薰陶一般民眾敲開音樂與藝術的大門。

鍾德美強調，長榮交響樂團這兩年在國際指揮大師梵志登擔任駐團藝術家以來，不斷提升演出水平，拓展國際視野、吸引更多新世代優秀表演者加入，而基金會也沒忘記長榮集團總裁張榮發當初創辦交響樂團時，很重要的核心價值：將臺灣民謠與古典音樂帶入尋常大眾的生活裡，藝術季音樂會就是扮演起這樣的平台。

周四演奏會一開始，即安排奧地利作曲家弗朗茨·馮·蘇佩作曲的輕歌劇《詩人與農夫》序曲，接著演奏滿山春色、河邊春夢、天黑黑等經典臺灣歌謠；隨後搭配本土女高音蔣啟真、男高音鄧吉龍演唱多首音樂劇與義大利民謠；音樂會下半場則由長榮交響樂團與象鼻國小合唱團合作，演唱原鄉與世界民謠。

張榮發基金會指出，這次與苗栗泰安大安溪畔的象鼻國小合作，這是一所以泰雅族文化為底蘊的特色小學，校區因鄰近形似大象鼻子的山稜而得名。該校乃今年參與張榮發基金會苗栗藝文深耕計畫之42所小學之一。在音樂會中，以木琴與竹管樂敲擊伴奏下，讓聽眾感受到來自偏鄉純淨、清脆且充滿穿透力的美麗童聲，更展現出極具震撼力的生命張力。

而表演的街舞團體則是來自今年4月12日張榮發基金會藝術季舉辦的第三屆雙北學生街舞秀，共有13組街舞團體近80名學生報名，在專業評審與近200位民眾共同參與評審下，選出兩組得獎隊伍「Moose」與「Monster Beatz」，他們也獲邀在這場跨界音樂會中炫技，贏得滿堂掌聲。

鍾德美表示，「張榮發基金會藝術季」已經邁入第五屆，張榮發創辦人生前就十分熱愛藝術、經常贊助藝術家，基金會傳承他的遺志，多年來透過舉辦藝術季免費活動，希望吸引更多人體會藝術的魅力。

張榮發基金會藝術季持續拓展藝術展演的可能性，邀請民眾票選街舞團體 Moose 與樂團同台演出，以融合時尚、舞蹈與音樂的跨界舞台，為觀眾帶來不同以往的藝術體驗，也展現藝術季勇於突破框架、擁抱多元藝術形式的創新精神。圖／張榮發基金會藝術季提供
張榮發基金會藝術季持續拓展藝術展演的可能性，邀請民眾票選街舞團體 Moose 與樂團同台演出，以融合時尚、舞蹈與音樂的跨界舞台，為觀眾帶來不同以往的藝術體驗，也展現藝術季勇於突破框架、擁抱多元藝術形式的創新精神。圖／張榮發基金會藝術季提供

張榮發 泰雅族 長榮集團

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