橄欖油摻偽頻傳！食藥署擬分六級嚴管 標示不實罰400萬、最重關7年

國內日前爆出業者以芥花油混充，標示為100%橄欖油販售案件，為整頓市售橄欖油標示亂象，衛福部食藥署今天預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定草案」，比照國際食品法典委員會（Codex）規範，將橄欖油品分為特級初榨、初榨、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油及橄欖粕油共6類，業者應依產品製成分類標示，違者最高處400萬元，新制預計明年7月1日起實施。

草案針對不同類型橄欖油，訂定製程要求。食藥署食品組組長許朝凱說，草案將橄欖油分為初榨橄欖油、橄欖油、橄欖粕油3大類，可理解為油品等級初榨橄欖油高於橄欖油，橄欖油又高於橄欖粕油，而每一類別再依游離脂肪酸濃度及製程區分成二類。橄欖油經濟價值高，俗稱「油金」，盼藉由明確規範品名，維持市場秩序。

許朝凱指出，特級初榨與初榨橄欖油，為物理性壓榨、過濾、離心而成，再依照油品品質指標「游離脂肪酸」濃度區分等級，低於0.8%以下為特級初榨橄欖油，低於2%以下為初榨橄欖油，游離脂肪酸濃度愈低，表示油品結構愈完整，濃度愈高，則代表油品愈容易氧化。

橄欖油與精緻橄欖油，比起初榨橄欖油新增化學處理程序。許朝凱指出，精緻橄欖油定義為初榨橄欖油經過脫膠、脫酸、脫色、脫臭等加工程序處理，包括添加氫氧化鈉讓游離執房酸沈澱，或加入脫色劑精緻等，且游離脂肪酸濃度必須低於0.3%，而橄欖油則是精緻橄欖油混合初榨橄欖油，並要求游離脂肪酸濃度小於1%。

精緻橄欖粕油則是將榨過橄欖油的殘渣，以化學方式萃取剩餘油脂，並脫膠、脫色精緻而成。許朝凱指出，精緻橄欖粕油游離脂肪酸濃度需小於0.3%，若混合初榨橄欖油，則稱為「橄欖粕油」，游離脂肪酸濃度需小於1%。

許朝凱指出，新制明年7月1日上路後，食藥署除透過實驗室檢測，判定市售油品游離脂肪酸濃度，及油品純度指標「Delta K」是否與標示類別要求相符，也將實際查廠確認業者製程是否合規，依「食安法」，未依規定標示者，可處3至300萬罰鍰，標示不實者可處4至400萬罰鍰，若涉嫌摻偽假冒，則屬經濟犯罪行為，將移送法辦，最重可處7年以下有期徒刑、8千萬罰鍰。

市售橄欖油除標示初榨、橄欖油等品名外，常見加上「冷壓」、「第一道」等說明，塑造產品高品質形象。許朝凱指出，新制上路後業者仍可標示冷壓、第一道等說明，但必須符合製程實況，否則將依標示不實開罰，而民眾選擇橄欖油時，建議若要求高品質，可購買初榨橄欖油類型，希望油品安定可買精緻橄欖油，若講求風味則可選擇橄欖油。