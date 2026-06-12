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30歲外食族腹痛就醫…竟罹大腸癌 醫曝「這種飲食」風險高
「我一直以為只是痔瘡，沒想到竟然是大腸癌。」30多歲的林先生回憶確診時仍感震驚。他平時工作忙碌，長期外食，三餐多以速食、炸物及加工食品為主，幾乎少攝取蔬菜水果。數個月前開始出現腹脹、排便不順及血便等症狀，自行判斷為痔瘡發作而未就醫，直到症狀持續惡化才至醫院檢查，最終確診大腸癌。
彰化秀傳紀念醫院大腸直腸外科主治醫師陳重均表示，過去大腸直腸癌多見於中高齡族群，但近年有明顯年輕化趨勢，門診中不乏40歲以下患者。
他指出，另有一名20多歲女性患者因工作壓力大、三餐不定時，經常以便利商店食品及手搖飲代替正餐，因長期腹痛及排便習慣改變就醫，經大腸鏡檢查後同樣確診大腸癌。
陳重均表示，除家族病史外，飲食習慣改變是年輕型大腸直腸癌增加的重要因素之一。近年研究顯示，超加工食品攝取過多，可能提高大腸直腸癌風險。
所謂超加工食品包括速食、加工肉品、洋芋片、餅乾、糖果、含糖飲料及高油、高鹽食品等，雖然取得方便，但普遍缺乏膳食纖維，且含較多糖分、油脂及食品添加物。長期大量攝取，不僅增加肥胖與代謝疾病風險，也可能影響腸道菌叢平衡，提高罹癌機率。
他提醒，大腸直腸癌早期症狀與痔瘡或一般腸胃疾病相似，包括血便、腹脹、腹痛、排便習慣改變、糞便變細或解便不乾淨感等，容易被忽略，導致延誤就醫。
依國健署建議，一般民眾自45歲起應定期接受大腸癌篩檢；若具家族病史等高風險因子，則建議40歲起檢查。若出現血便、排便習慣改變或不明原因體重下降等症狀，即使年紀較輕，也應儘速就醫，必要時透過糞便潛血檢查或大腸鏡確認。
陳重均強調，大腸直腸癌已不再是年長者專屬疾病，應養成均衡飲食習慣，多攝取蔬果與高纖食物，減少加工食品及含糖飲料，並維持規律運動與正常作息，搭配定期篩檢與及早就醫，才能降低疾病風險。
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