兩段式左轉廢不廢？機車團體挺：回歸車向分流

機車強制兩段式左轉要不要廢引發熱議，機車權益團體認為機車族不需要「機車左轉專用道」，而是應該回歸根本，以車向分流，讓可以正常跟上車流行駛的摩托車回歸一般車輛的交通定位來規劃。

台南試辦「取消強制兩段式左轉」後交通事故下降21%，讓國內出現其他縣市跟進的聲音。交通部昨日表示已請運研所盤點全台路口，與地方政府再商議，學者則認為不宜貿然取消兩段式左轉，而是應該搭配左轉保護時相及道路分級一起規劃。

台灣機車路權促進會今日表示，交通部於機車左轉安全精進措施中提及「左轉專用道」及「左轉保護時相」，根據經驗推論，應指「機車專用道」。交通部以機車專用道要解決機車左轉問題，但實務上機車專用道並無法避免與相鄰車道車輛動線交織。

機車路權促進會指出，以往常見騎士騎行於「機車左轉專用道」，卻險遭擅用左轉車道違規直行之汽車撞擊之情形，亦曾因此發生死亡車禍。更遑論在目前已飽和的車道配置之下如何再增設機車左轉專用道。

機車路權促進會表示，機車考照內容並沒有教導學員如何在不待轉路口正確的判斷車流，並安全左轉。因此左轉事故頻傳最大的問題並非交通部一直嘗試歸因的「人因失誤」，而是交通教育的失能。因此交通部強調改善因地制宜的交通工程，不僅沒能對症下藥，恐怕更是搞錯重點。

機車路權促進會更表示，兩段式左轉設施預設所有騎上摩托車的用路人都需待轉才能通過路口才更安全，但同樣一個駕駛人如果在開車、騎乘紅黃牌大型重機時已具備判斷車流安全左轉的認知，為何換騎白牌機車就突然變得危險？質疑依據何在。

機車路權促進會主張車向分流（左轉靠左、右轉靠右）才是根本，機車族不需要「機車左轉專用道」，盼能以駕駛人為本位，讓可以正常跟上車流行駛的摩托車回歸一般車輛的交通定位來規劃。