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男警騎車上班車禍重傷 部苗胸腔外科團隊微創手術成功搶救

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
男性員警因車禍胸腔重創命危，經苗醫胸腔外科團隊積極診治與手術治療後已康復出院，執行手術的醫師陳俊諺（左三）與醫療團隊一同獻上祝福。圖／衛福部苗栗醫院提供
男性員警因車禍胸腔重創命危，經苗醫胸腔外科團隊積極診治與手術治療後已康復出院，執行手術的醫師陳俊諺（左三）與醫療團隊一同獻上祝福。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗一名謝姓員警日前騎機車上班途中與汽車發生碰撞，強烈撞擊造成他嚴重胸部創傷，被緊急送往衛福部苗栗醫院救治。部苗表示，院內醫療團隊檢查發現患者除有多處肋骨骨折，還合併氣血胸、肺挫傷、肺臟撕裂傷及縱隔腔氣腫等複雜胸腔傷害，情況危急，所幸在醫院胸腔外科團隊及時施以微創肺臟修補及肋骨固定手術後，患者恢復良好，已康復出院。

苗栗醫院指出，患者到院時胸部劇烈疼痛，並伴隨呼吸困難症狀，醫療團隊透過電腦斷層檢查，確認有多處肋骨骨折合併胸腔內出血及肺部損傷。由於胸腔創傷恐影響正常呼吸功能，如未及時治療，可能引發呼吸衰竭、感染等嚴重併發症，因此立即啟動手術治療。

手術由苗醫胸腔外科團隊醫師陳俊諺執行，包括胸腔內視鏡影像輔助肺臟修補術、血胸清除手術及肋骨骨折復位內固定手術，透過微創胸腔鏡技術，精準處理胸腔內出血與修補肺臟撕裂傷，同時利用肋骨固定系統重建胸壁穩定性，降低患者疼痛與呼吸負擔。

陳俊諺表示，胸部外傷是交通事故中常見且高風險的傷害類型，多處肋骨骨折不只是疼痛，更可能伴隨肺臟撕裂傷、氣胸、血胸及肺挫傷等危及生命的併發症。若骨折移位明顯或造成胸壁不穩定，除影響呼吸功能，也可能增加肺炎、慢性疼痛及肺功能下降等風險。

他指出，近年胸腔鏡微創手術結合肋骨固定手術已成為治療嚴重胸部創傷的重要方式，不僅能有效控制胸腔內出血及修補肺部損傷，也能穩定胸壁結構、減輕疼痛，幫助患者提早下床活動、降低併發症發生率，並縮短住院天數，加速恢復日常生活。

受傷員警在胸腔外科、麻醉科及護理團隊跨專科合作照護下，術後恢復良好，胸痛及呼吸困難症狀明顯改善，目前已順利康復出院，後續安排接受門診追蹤治療。

苗栗醫院院長徐國芳提醒，交通事故後如出現胸痛、胸悶、呼吸困難、咳血或持續疼痛等症狀，即使外觀傷勢不明顯，也可能隱藏嚴重胸腔損傷，切勿輕忽，應盡速就醫接受專業檢查與治療，把握黃金治療時機，降低併發症及生命風險。苗栗醫院持續強化急重症醫療量能，其中由胸腔外科團隊結合微創手術技術與跨團隊整合照護模式，提供在地民眾即時、完整且高品質的胸部創傷醫療服務，守護鄉親健康與生命安全。

肺部 苗栗

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