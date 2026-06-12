固定鋼板不夠長！男摔車右手肱骨嚴重粉碎 醫師巧手克服2大困難

苗栗一名38歲男子日前騎機車不慎摔車，被緊急送醫急診，經影像檢查發現他的右手肱骨遭遇嚴重的「粉碎性骨折」，單是較大的骨碎裂塊就多達9片，其餘更充斥著無數細小的碎骨頭，手臂結構形同瓦解。大千綜合醫院骨科醫師容志雄為傷患手術，成功克服雙重高度挑戰，不僅免除神經損傷演變成「垂手症」的危機，病人術後3個月骨頭完全長好，正順利復健重回正常生活。

容志雄指出，這名傷者在臨床上手術難度極高，主要面臨兩大核心困境：第一是鋼板長度不足，傷者的肱骨長度約28公分，但臨床使用的上肢固定鋼板最長的僅21公分，面對如此大範圍的粉碎性骨折，單一鋼板根本無法提供完整的支撐與固定。

第二是面臨橈骨神經損傷風險，人體的「橈骨神經」恰好從肱骨下方三分之一處穿道轉入，手術過程中如果稍有不慎壓迫或傷及神經，將導致患者的手腕與手指無法向上伸直或翹起，手掌會呈現無力自然下垂的狀態，也就是醫學上俗稱的「垂手症」。

大千醫院表示，容志雄醫師面對這名傷患棘手的骨折狀況，首先利用醫療用鋼絲線圈，如同「綁粽子」將粉碎的較小塊骨頭細心束緊、重組復位；接著，巧妙運用「兩片鋼板」銜接固定，完美補足單一鋼板長度不足的缺點，讓破碎的肱骨結構重新獲得穩固的支撐。更重要的是，手術過程中精準避開並保護橈骨神經，確保神經毫髮無傷，從根本上避免術後併發垂手症。

容志雄指出，傷者術後恢復進度相當理想，手術後2個月回診追蹤時，受傷的右側手臂已可以開始進行部分負重的復健動作，到第三個月，X光顯示骨頭已完全長好、癒合結構紮實，預計到第六個月，只要配合積極的肌肉復健訓練，就能百分百恢復過往的日常生活與工作能力。

此外，這次手術所使用的固定鋼板為高科技「鈦合金」材質，由於與人體組織的生物相容性極高，未來不需要再開刀拆除，留在體內也不會對健康造成影響，對患者而言，無疑是一大福音。

大千醫院表示，為彌補單一鋼板長度不夠的問題，容志雄醫師巧妙運用2片鋼板銜接固定（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

容志雄醫師表示，手術中將橈骨神經保護好（紅色箭頭處），再將鋼板固定好骨頭（黃色箭頭處），避免術後發生垂手症。圖／大千綜合醫院提供