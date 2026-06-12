閣揆視察花卉創新產園區 期許蘭花也像晶片輸出全球

行政院長卓榮泰今上午偕同農業部長陳駿季等視察花卉創新園區，卓榮泰提到COMPUTEX剛落幕，他說，我們應該把智慧農業引進會場上，讓國際看到台灣除了晶片之外，還有漂亮的蘭花，以後他們的產業現場也可以擺放蘭花，晶片輸出，蘭花也輸出，未來並朝此目標努力。

農業部長陳駿季說，台灣花卉外銷總金額約65億元，其中蘭花外銷產值占花卉外銷的93%，花卉創新園區是全球最大的蘭花生產聚落，年產值達20億元，帶動1800個就業機會，堪稱蘭花矽谷。

然而，目前面臨生產空間飽和、公共設施老化等問題 ，農業部去年成立花卉創新園區研究發展中心專責機構，並以研發、生產、管理及營運一站式服務 ，整合產業資源 ，建構完整花卉產業鏈。

花創中心表示，今年初政院初步通過花創園區二代擴區公共計畫，面積約120公頃，總開發經費約70.52億元，一、二代面積共300公頃。

卓榮泰說，活動通常花朵會放前面，今天花很多所以當背板，今天花卉當背景，以後政府當各位的靠山，把花卉產業發展起來。

卓榮泰提到COMPUTEX剛落幕，他說，應該把智慧農業引進會場上，讓國際看到台灣除了晶片之外，還有漂亮的蘭花，以後產業也可以擺放蘭花，晶片輸出、蘭花也輸出。台灣國際蘭展不僅跟世界蘭展、東京蘭展並列三大蘭展，更有能力在COMPUTEX擺放蘭花，並往這方向努力。

他表示，這幾個月以來，他一早到辦公室，先看水庫、再看股市，看水庫有沒有水，再看股市有沒有平穩，他總是從白河、曾文、烏山頭再到南化4個水庫，這是4個指標，只要這4水庫水越多，全國差不多安定，好在這幾天雨水漸漸來，好像雨水都有入庫，白河已經起來，曾文突破20%，烏山頭一天增加5%，南化水庫現在45%以上，希望這幾天雨繼續落在水庫，不要落在街道。

他說，政院推動珍珠串計畫，南部大概都完成了，只要把中間那段苗栗到台中、新竹接起來之後，理論上北部的一滴水可以連通到南部，南部的一滴水也可以北送到北部，台灣珍珠串計畫不僅農業或晶片產業，再到需要水資源產業，因為我們的產業健全發展，可以成就全世界。

「送人鮮花，手有餘香，」卓榮泰說，送人鮮花是生命的傳承，還是美麗的綻放，希望台灣最美麗的產業—蘭花，會在業界用心呵護下，以及花創中心更多技術研發，農業部更多政策預算支持下，向國際持續綻放出美麗花朵。