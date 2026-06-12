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環境部全新「循環標誌」亮相 鼓勵機關、民眾選購循環商品

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明今發布全新的「循環標誌」。記者葉冠妤／攝影
環境部長彭啓明今發布全新的「循環標誌」。記者葉冠妤／攝影

環境部、國際扶輪3522地區攜手主辦「Green Gather綠集」循環商品展，今於松菸舉辦開幕記者會。記者會上，環境部長彭啓明也首度發布全新的「循環標誌」，7月將開放投入生產循環產品的廠商申請，未來消費者可透過標誌辨識循環好物。

6月2日立法院三讀通過「資源循環推動法」正式推動永續消費、強調綠色設計與源頭減量邁入法制化。彭啓明表示，過去都是由末端處理垃圾，現在將從源頭設計、減量，由法規制度的改變帶動循環經濟。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩說，日前已公告「循環產品及循環服務技術規格」，涵蓋紡織品、塑膠類、玻璃容器、循環服務及無機材料等5大類別、12項技術規格，7月起開放廠商申請，審核通過後就可在產品標上循環標誌。

環境部表示，今年起，政府機關及學校若採購取得循環標誌的產品或服務，即可納入機關綠色採購績效評核成果計算，透過「以公帶私」方式，引導企業投入循環設計、維修延壽、再生材料應用及循環服務創新，帶動綠色消費市場發展，建構台灣循環型社會。

國際扶輪3522地區總監林政邦致詞時說，扶輪目標是透過群眾之力走得更遠、更快，盼永續、循環都不再只是口號，而是走進日常生活。

參展業者代表集泉塑膠工業董事長詹景忠分享，公司已有40年歷史，致力開發循環產品，這次參展的潔晶餐盒，耐高溫且安全無毒，而且是塑膠回收1號，盼能營造減廢的使用環境。

循環署說明，Green Gather綠集循環商品展展誌7月26日止，開放一般民眾免費參觀，涵蓋四大主題特色的「台灣綠色好物」，總計27家參展廠商、56 件在地好物，如推動包裝升級的「阿原艾草皂」、鳳梨葉廢棄物翻身時尚配件的「鳳梨葉纖維織品」、內裝可分解托盤的「吉品養生綠意禮盒」、獲國家碳足跡認證「Rainstory -8o降溫凍齡傘 」、模組化可拆解更換零件的「大振豐SGS環保傘」，以及歐萊德、配客嘉等頂尖永續解方。

環境部 彭啓明 松菸

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