飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

外電報導，台灣虎航一架桃園出發客機突然發出緊急狀態，並在北海道的新千歲機場緊急降落。對此，台灣虎航發聲明表示，IT234航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依照指示順利完成落地作業。落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機。台灣虎航已於第一時間將此事件主動向民航局通報。

台灣虎航IT234上午6時15分，從桃園出發飛札幌新千歲，卻在途中傳出駕駛艙於飛行途中一度冒出煙霧，上午10時50分左右緊急降落新千歲機場，並且停靠滑行道上，初步尚未傳出人員傷亡消息。

台灣虎航表示，已同步啟動應變程序，將優先協助後續受影響的返程航班IT235旅客餐食補貼，且已同步安排協調備份機運能以疏運IT235旅客。台灣虎航對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。

而IT235目前在候機室的旅客也表示，地勤於現場僅說明要等維修，並發放價值日幣1500元（約新台幣300元）的代餐券。

台灣虎航強調，「沒有迫降、是電子艙出現煙霧警告」。所謂電子艙就是飛機的機房，非客艙，並無對外、亦非旅客可接觸範圍。