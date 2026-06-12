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大雷雨狂炸嘉義台南高雄 2縣市山區暴雨國家級警報響
梅雨鋒面影響，中央氣象署發布嘉義縣、台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時58分；有短延時強降雨發生，並伴隨閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣中埔鄉、番路鄉、大埔鄉，台南市白河區、東山區、楠西區、南化區，高雄市甲仙區、那瑪夏區。
山區暴雨通報，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午1時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：台南市南化區、嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉。
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