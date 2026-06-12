影／工會赴北榮陳情 要求清償欠付工資與改善工時制度

台北榮總工會理事長黃甘迪、台大醫院工會秘書長邱宇弘等工會代表今天前往台北榮民總醫院前舉行「北榮高榮醫院長年違法欠薪 基層追討工資竟遭百般刁難」記者會，指控北榮、高榮長期存在加班費給付不足及加班黑數問題，並提出三項訴求，要求院方及主管機關儘速改善。

邱宇弘表示，第一，要求台北榮總及高雄榮總正視工會與基層員工訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限，並依「勞動基準法」及相關規定補發未給付的全額加班工資。第二，要求退輔會檢討現行追補制度缺失並重新公告，開放下轄榮民醫院員工自主查詢近5年電子簽章紀錄，避免基層申報案件反覆遭退件。第三，呼籲衛福部與勞動部全面清查各醫療院所加班黑數及追溯加班費受阻等問題，強化勞動檢查與工時制度改革。

黃甘迪指出，榮總體系長期存在加班黑數問題。以護理人員為例，直到113年7月院方才公告加班時間可計算至分鐘，在此之前護理人員無法依實際出勤時間自主申請加班費。

他表示，其他醫事人員則被要求採取事前申請加班制度，導致許多同仁實際投入工作的額外工時無法被認列，也無法獲得相對應薪資補償，形成長期欠薪爭議。

工會強調，醫療院所肩負照護民眾健康重任，但第一線醫護與醫事人員的勞動權益卻長期遭忽視，盼主管機關正視問題，透過制度改革與全面清查，保障醫療人員應有權益。