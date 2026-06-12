日媒報導虎航飛機北海道緊急降落 「駕駛艙冒煙」未傳出傷亡

苗栗一名38歲男子日前騎機車不慎摔車，被緊急送醫急診，經影像檢查發現他的右手肱骨遭遇嚴重的「粉碎性骨折」，單是較大的骨碎裂塊就多達9片，其餘更充斥著無數細小的碎骨頭，手臂結構形同瓦解。大千綜合醫院骨科醫師容志雄為傷患手術，成功克服雙重高度挑戰，不僅免除神經損傷演變成「垂手症」的危機，病人術後3個月骨頭完全長好，正順利復健重回正常生活。

2026-06-12 13:04