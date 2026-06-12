政院才喊嚴懲…桃園毒駕釀3死 民團籲高風險路口設「車阻」

桃園昨晚發生重大毒駕車禍撞死2名行人，涉嫌毒駕的30歲張姓男子今天不治。交通團體今天集體發表聲明，強調毒駕零容忍，怒斥這並非單純意外、而是必然釀成的悲劇。

毒駕案件層出不窮，行政院會昨天才通過刑法及陸海空軍刑法修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度。毒駕者將處5年有期徒刑、得併科50萬元以下罰金；致人於死最重將處5年以上12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；若是現役軍人犯罪，將加重罰金處分。

未料昨天桃園就發生嚴重毒駕車禍，引爆民眾怒火。台灣安全駕駛監督聯盟、桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會等人本交通團體共同發表嚴正聲明，表達深切哀悼與強烈憤慨，強調「毒駕零容忍」，當車輛在毒駕影響下異常行駛時，其威力等同具備巨大殺傷力的武器，這絕非單純的意外，而是必然釀成的悲劇，政府必須從系統性制度面進行全面檢討。

交通團體說，國家不僅要嚴厲追究肇事駕駛的責任，更應從源頭打擊毒品流入社會、強化查緝，並透過教育讓全民認知毒品危害。同時，必須加速各項修法進度，多管齊下達成「毒駕零容忍」的社會共識。

除了事後的嚴懲與治安防堵，交通團體說，「工程」是保護行人的最後防線，國際上早已在高風險路口優先設置能夠攔阻汽車的「車阻（Bollard）」等安全屏障設施。當異常行駛的汽車衝向人行道上的人群時，這些具備強度的設施能作為保護無辜生命的最後一道防線，大幅降低重大傷亡的可能，這才真正符合「交通零死亡願景（Vision Zero）」的精神。

交通團體表示，我國至今仍未制定「攔阻汽車設施強度標準」令人相當遺憾。儘管國際標準化組織（ISO）早已制定相關標準，但在我國不僅缺乏標準，其標準後續的採用、設施設置更面臨沒有法律強制力、各地方政府無所適從的瓶頸。團體聯合提出訴求，包含「終結權責破碎化」、「接軌國際，制定強度標準」及「賦予設置強制力」。包含目前設施強度標準的推動因權責分散而停滯不前，呼籲行政院應親自協調跨部會涉事機關，此外應儘速參考 ISO 等國際標準，制定「攔阻汽車設施強度標準」，針對高風險路口與行人密集處，應修法賦予設置實體安全屏障設施的法律強制性。

交通團體強調，唯有從「治安緝毒」與「交通工程」雙管齊下，徹底解決系統性問題，才能終止下一個行人在路口無辜犧牲的悲劇。