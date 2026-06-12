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81歲男2天未喝水急性腎衰竭 醫：恐心律不整致命

中央社／ 台中12日電
台中81歲林姓男子（左）的家人探視時，發現林男2天未進食喝水身體不適送醫。（中醫大市立醫院提供）中央社
台中81歲林姓男子（左）的家人探視時，發現林男2天未進食喝水身體不適送醫。（中醫大市立醫院提供）中央社

台中81歲林姓男子的家人探視發現林男2天未進食喝水身體不適送醫，檢查為急性腎衰竭且心律不整恐致命，經治療恢復穩定。醫師提醒，應留意長者飲食飲水狀況，有異狀應速就醫。

台中市立老人復健綜合醫院今天發布新聞稿表示，林姓男子患有高血壓，平時生活尚能自理，三餐多由自己準備，家人也會固定於早晚前往探視。日前家人因工作繁忙，連續2天未主動聯繫，第三天前往探視時，發現林男精神萎靡、全身無力，立即送急診就醫。

林男到院時已出現明顯脫水現象，經檢查發現肌酸酐達7.33mg/dL（正常值小於1.3mg/dL），血鉀濃度達8.3mmol/L（正常值3.4至4.7mmol/L），心電圖也出現心律不整變化，隨時可能致命。

腎臟內科主任王捷賢表示，經醫療團隊詢問後得知，患者這兩天幾乎沒有進食與飲水，僅飲用少量液體代餐，由於身體長時間缺乏水分，導致腎臟血流不足，腎功能急速惡化，無法正常排除體內廢物及鉀離子，引發急性腎衰竭與嚴重高血鉀症。

患者經施以靜脈注射鈣劑穩定心肌細胞膜，並使用胰島素搭配葡萄糖治療，快速將血液中的鉀離子移入細胞內，降低血鉀濃度。經緊急處置後，血鉀逐步由8.3mmol/L下降至6.3mmol/L，心律不整情形獲得改善，後續轉入病房接受點滴補充水分與腎功能監測，腎功能逐漸恢復穩定，順利康復出院。

王捷賢說明，當身體水分不足時，腎臟血流會減少，影響過濾與排除廢物的能力；一旦腎功能急速惡化，血中代謝廢物（如鉀離子）便無法正常排出，導致濃度上升，形成急性腎衰竭。部分高血壓患者常使用降血壓藥物，雖有保護心血管及腎臟效果，但也會抑制鉀離子排出，若同時發生脫水，便容易引發高血鉀症。

他提醒，照顧者應特別留意長者每日飲食與飲水狀況，若長者出現口渴、尿量減少、疲倦、肌肉無力、心悸等症狀，應儘速就醫檢查。

高血壓 心律不整 台中

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