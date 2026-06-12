啖荔枝吹冷氣好過癮 醫：當心交互作用「血流不止」

盛夏大啖荔枝、龍眼過癮，加上進出冷氣房降溫，可能讓人「血流不止」。中醫師提醒，溫差與燥熱飲食是夏季流鼻血的主因，除補足水分，可多飲用無糖綠豆湯、仙草茶等食療消暑。

炎炎夏日，不少民眾習慣躲在冷氣房吃著甜美的荔枝、榴槤，沒想到鼻血竟悄悄流下。中醫師賴睿昕今天透過新聞稿說明，這並非單純「火氣大」，而是體質、溫差與飲食交互作用的結果。

賴睿昕解釋，夏天室內外溫差可達5至10度，血管在急遽收縮與舒張間，若遇上冷氣房乾燥空氣，鼻黏膜就會變得脆弱，此時若體質偏向「熱性」或「濕熱」，又過量食用荔枝、龍眼等溫熱性水果，氣血往上衝，便容易出現流鼻血的狀況。

要預防流鼻血，賴睿昕建議，夏天應多吃大白菜、苦瓜、絲瓜等生津止渴的蔬菜，並在白天陽氣旺時適量攝取水果；至於麻油雞、薑母鴨或油炸物，在天熱時無疑是「火上加油」。

針對消暑食療，賴睿昕推薦無糖綠豆湯與無糖仙草茶，這兩者性質平和，能安全退熱，但也特別提醒，不建議自行購買青草茶或椰子水退火，以免因過於寒涼導致受寒，反而讓鼻黏膜更不穩定。

萬一鼻血流不停，賴睿昕強調「正確止法」是關鍵：採坐姿、頭微前傾，用手指捏住鼻翼兩側，持續壓緊5至10分鐘，而非傳統觀念中的「抬頭」。

賴睿昕說，除了飲食，生活習慣也是隱形殺手，像是高血壓會增加微血管壓力，吸菸則會讓鼻黏膜長期發炎，服用阿斯匹靈或攝取大量含天然水楊酸的食物如咖啡、杏仁、藍莓等，也可能影響凝血功能；若頻繁發作、出血量大或伴隨頭暈貧血，應儘速就醫檢查。