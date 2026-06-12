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奪命36小時！52歲男業務咳2天突胸痛 口腔細菌侵肺…手術救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
李男有嚼食檳榔、牙周病。圖／烏日林新醫院提供
李男有嚼食檳榔、牙周病。圖／烏日林新醫院提供

52歲李姓男業務員因工作常應酬飲酒、有嚼食檳榔、牙周病，近日咳嗽2天，突然左側劇烈胸痛至烏日林新醫院急診就醫，竟是感染罕見「微小微單胞菌」，36小時病情惡化至膿胸，經歷烏日林新醫院以肋膜腔插管引流，手術清創救回一命。李男得知細菌恐來自口腔後，正視牙周病問題，也下定決心戒菸戒酒，迎接重生。

烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文說明，李男到院檢查發現左下肺葉有實質化陰影，白血球與發炎指數上升，判定為肺炎收住院治療，但打了廣效型抗生素治療不見效，左側胸腔已形成中等量肋膜積水，短短36小時演變成膿胸。

醫療團隊緊急為李男置入引流管，立即引流出約350cc肋膜積水，並投以血栓溶解劑，但仍難以化解膿液，最終以肋膜剝離術手術徹底清除感染組織及膿液。

李男在加護病房治療觀察了兩天，才轉到普通病房，並且使用俗稱「救命神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統，改善低血氧，才逐漸將病情控制住。

許人文表示，微小微單胞菌主要存在於口腔、牙周組織及腸胃道，屬於厭氧菌，由於厭氧菌培養耗時且條件嚴苛，臨床上常結合次世代定序或聚合酶連鎖反應PCR快速鑑定，最終成功找出李男膿胸的真正元凶為罕見的微小微單胞菌感染。

許人文指出，李男雖僅有糖尿病前期，血糖控制尚可，但長期大量飲酒可能導致免疫力下降，加上本身有牙周病及口腔衛生不佳等問題，推測因此增加感染風險，以及因口腔細菌吸入呼吸道後造成肺部感染，進一步演變為罕見膿胸。

許人文提醒，民眾除了留意三高、糖尿病等慢性疾病外，也別忽略口腔健康的重要性。部分口腔細菌可能因吸入或嗆入呼吸道而造成肺部感染，嚴重時甚至可能演變成罕見膿胸，呼籲大家提高警覺。

醫師許人文說明，李男在短短36小時，從肺炎惡化到左側胸腔形成中等量肋膜積水（紅圈處）。圖／烏日林新醫院提供
醫師許人文說明，李男在短短36小時，從肺炎惡化到左側胸腔形成中等量肋膜積水（紅圈處）。圖／烏日林新醫院提供

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