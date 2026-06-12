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暴雨開炸1縣市國家級警報響 高雄、屏東大雷雨慎防天降冰雹

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
大雷雨即時訊息示警區域。圖／中央氣象署提供
大雷雨即時訊息示警區域。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時13分；有短延時強降雨、冰雹、9級以上強陣風發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區，屏東縣屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門鄉、瑪家鄉。

山區暴雨通報，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午1時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣三地門鄉。

大雷雨 暴雨 氣象署

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