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全台雷雨開轟！下周這時轉夏天 6月底颱風若生成恐偏強

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天是鋒面逐漸北抬的過程當中，台灣各地都還是有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生機會。本報資料照片
今天是鋒面逐漸北抬的過程當中，台灣各地都還是有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生機會。本報資料照片

今天是鋒面逐漸北抬的過程當中，台灣各地都還是有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生機會。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，下周二之後，太平洋高壓增強，鋒面北抬之後，天氣才會有逐漸回穩的趨勢。

由於鋒面還是滯留在台灣上空，他說，都還是有對流發展比較旺盛在台灣附近活動，中南部沿海地區有對流發展，且有劇烈天氣現象。降雨現況，比較明顯的雨勢以南部地區為主，中北部地區雖然有降水回波移入當中，但降雨強度不像中南部地區明顯。

葉致均表示，降雨熱區以中南部地區為主，北部和花東地區有不定時短暫陣雨出現。中南部地區由於對流雲系發展旺盛，所以有局部大雨發生機會。入夜之後，鋒面逐漸北抬，各地降雨有明顯減緩情形。

未來1周天氣變化，葉致均說，明天有短暫空檔出現，但周日鋒面系統建立起來，並且有往南壓的情形，水氣開始逐漸增多的趨勢，天氣比較不穩定。下周一鋒面系統在台灣北部海面活動，所以天氣仍不穩定。下周二隨著高壓系統往西移動的趨勢，鋒面有逐漸北抬的狀況，西南風逐漸減弱，水氣也逐漸減少。下周三、下周四鋒面進一步北抬，台灣附近的水氣逐漸減少，回復為夏季型天氣型態為主。

降雨趨勢，葉致均表示，明天鋒面北抬，且鋒面結構並不是這麼好，清晨有零星降雨，白天以多雲天氣為主，不過，還是要留意中部以北、宜蘭、花蓮地區和其他山區，有局部午後雷陣雨發生機會，山區有局部大雨發生機率。

葉致均表示，周日、下周一鋒面系統逐漸建立比較完整，且有稍微往南壓到台灣北部海面的趨勢，西半部地區降雨變得比較明顯，中南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生機會，北部和東半部以山區午後雷陣雨有比較明顯的情形。

下周二開始水氣逐漸減少，鋒面逐漸遠離，葉致均表示，由於水氣仍偏多，西半部地區有降雨情形出現，東半部地區以午後雷陣雨為主。下周三之後，水氣進一步減少，回復為中南部地區不定時短暫陣雨或雷雨，其他地方以午後雷陣雨情況為主。下周三之後降雨情形和近幾天相比有緩和狀況，天氣有回穩趨勢。

高溫趨勢，葉致均說，今天北台灣地區高溫25、26度左右，感受上比較舒適，其他地區不到30度。明天降雨空檔變得比較多，且可能有透光現象，高溫回升到29至34度左右。周日至下周一因為鋒面又逐漸往南移動，各地高溫又有略微下降趨勢。不過，周日西南風有偏強情形，台東地區可能有焚風發生機會。

他說，下周三太平洋高壓勢力明顯增強，各地高溫31至33度左右，大台北地區、中南部近山區、花東縱谷溫度可能更高一些。

至於6月中下旬是否有颱風發展機會？葉致均表示，有些模式預測可能會有熱帶擾動發展機會，目前熱帶雲系發展情形相當有限，由於屬於中後期預報，是否有熱帶系統發展，氣象署會密切注意。

他說，今年有逐漸往聖嬰年發展的情形，東太平洋海面溫度明顯偏高，而西太平洋相對溫度比較低一點，暖洋面區域有稍微往東移動趨勢，颱風如果生成有往東太平洋移動，接近台灣過程的時候，由於接觸的洋面增多一點點，強度有變得比較強的情形。但要視太平洋高壓位置、低壓的系統而定。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
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雷雨 颱風

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