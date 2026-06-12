社群熱議「免疫媽媽」難受孕 醫籲勿焦慮：比率不如想像中高

近年因免疫因素導致不孕的「免疫媽媽」議題在社群備受討論，許多不孕症婦女擔心自體免疫影響受孕，自費注射免疫球蛋白等針劑。但臨床醫師提醒，「免疫不孕」占整體不孕症患者比率不高，育齡女性反覆流產2次以上，或人工生殖胚胎切片確認染色體異常、子宮內膜環境優良仍反覆植入失敗，才需懷疑為免疫不孕，至風濕免疫科尋求諮詢。

診所免疫風濕科醫師盧俊吉指出，臨床上免疫不孕比率不如想像中高，建議民眾受孕困難時，先由醫師評估胚胎及子宮環境，勿倒果為因、徒增焦慮，真正會影響懷孕的免疫因素為「系統性自體免疫疾病」，並非網路言論所稱免疫細胞暫時性波動就會不孕，臨床上會先排查患者自體免疫疾病、免疫性甲狀腺發炎、血栓問題等，與不孕相關的免疫疾病。

一位37歲婦女，人工生殖胚胎正常，卻植入失敗，從生殖醫學科轉介至風濕免疫科，經完整抽血評估後，發現患者罹患自體免疫疾病「紅斑性狼瘡」。盧俊吉指出，該疾病好發於育齡女性，許多隱性患者備孕前並不知情，患者體內自體抗體異常過動，誤將胚胎視為「外來物」攻擊，或引發為血管血栓導致受精卵無法著床，經藥物治療、控制疾病後，便可安全受孕。

盧俊吉指出，若女性符合反覆早期流產2次以上，胚胎基因切片正常且子宮內膜環境優良，卻仍反覆植入失敗，就須考慮接受免疫檢查，不過，自體免疫系統非常動態，熬夜、感冒、季節轉換、經期等，都會導致相關檢驗數值波動，不必因檢查數據起伏過度擔心，或盲目使用免疫調節劑，反而增加出血風險，應由醫師確診是否罹患免疫疾病，並遵循醫囑接受完整治療。