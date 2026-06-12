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餐桌下的廚餘挑戰／百貨量販如何戰勝廚餘禁令 推廣惜食從源頭減量

中央社／ 中央社
隨廚餘禁用養豬政策116年將上路，百貨、超商、超市及量販等通路正迎來後端去化量能與成本大增的雙重挑戰，零售業全面進入備戰狀態。中央社
隨廚餘禁用養豬政策116年將上路，百貨、超商、超市及量販等通路正迎來後端去化量能與成本大增的雙重挑戰，零售業全面進入備戰狀態。中央社

廚餘禁用養豬政策即將於明年上路，每日產生大量廚餘的百貨美食街首當其衝，超商、超市與量販等通路也面臨後端去化量能與成本大增的雙重挑戰。

事實上，為了迎戰可能排山倒海無處去化的廚餘，百貨從去年年底即強化分類管理，甚至不惜砸重金增設廚餘機設備；超商、超市、量販等也建立「惜食機制」，為的就是在商品淪為廚餘前，在前端就做好源頭減量。

清運成本恐飆30%　百貨美食街落實「廚餘碎化液化」

百貨業者私下透露，地下樓層雖設有低溫儲存空間，但過去多委由專業回收業者清運，未來若養豬去化管道阻斷，清運業者減少承接量，廚餘恐被迫轉為一般垃圾處理，垃圾清運費用勢必遠高於廚餘清運費用。

趕在廚餘禁餵豬政策上路前，部分百貨已提前於2025年底強化美食街與餐廳的廚餘分類規範，水果皮、蝦殼等不能再列為廚餘，若分類不符規定，會對餐廳店家開罰。

遠東SOGO營業總經理吳素吟說，未來禁用廚餘養豬後，光清運成本就多增加30%，但為了化解政策帶來的影響，遠東SOGO依然投入相關設備與管理措施，並請後場增設廚餘機設備；因廚餘機可將廚餘碎化為液體，無法碎化的部分也能轉為肥料；吳素吟直言，「這個設備（廚餘機）一定要投資。」

除了後端處理設備外，SOGO表示，餐廳端近年持續推動惜食措施，希望從源頭減少廚餘產生量，以降低未來處理壓力。

AI鮮食與惜食地圖　超商超市用數位科技築起防線

不僅是百貨商場如臨大敵，面對未來廚餘處理成本攀升，超商、超市與量販業者已將「惜食」視為第一道前端減量的防線。透過精準訂貨、即期品優惠及數位工具輔助，希望在商品成為廚餘前完成銷售，從源頭降低廚餘產生量。

超商業者則透過精準訂貨與即期品促銷，降低報廢量。統一超商指出，即期品折扣「i珍食」機制，2025年已減少逾2萬公噸食物浪費；全家便利商店導入AI鮮食訂購系統，協助店舖精準訂貨，使鮮食廢棄量降低逾1成，同樣是即期品折扣的「友善食光」機制，截至2025年底已累計減少超過4.7萬噸剩食；萊爾富則透過即期品優惠活動，帶動相關商品銷售年增72.5%。

超市與量販通路透過數位科技與社會捐贈，雙管齊下，目的也是源頭減量。

全聯福利中心表示，目前主要與專業清運公司合作，依照焚化、厭氧發酵等方式處理廚餘，旗下量販大全聯也有一家店，嘗試與黑水虻業者合作去化，並透過即期商品折扣、惜食捐贈及「PX Pay惜食地圖」等措施，減少報廢量。全聯指出，2024年第4季惜食地圖上線後，至今即期品售出率已達85%。

至於家樂福則採取與食物銀行及食物募集計畫合作，多年來累積募集及捐贈超過4400公噸食物。家樂福表示，希望在商品成為廚餘前透過社福捐贈，減少進入後端廚餘處理系統的總量，也降低未來政策上路後的去化壓力。

廚餘 中央社 台北

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