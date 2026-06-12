老人戴多焦點眼鏡容易跌倒？醫師「平反」：關鍵在2大狀況

最近常有「老人戴多焦點眼鏡容易跌倒」的說法流傳，衛福部新營醫院院長、神經內科權威醫師莊毓民表示，要為多焦點眼鏡「平反」；但要提防跌倒，建議爬樓梯換單焦點、定期回診微調鏡架。

莊毓民指出，漸進多焦點眼鏡能免去頻繁更換兩副眼鏡的麻煩，對中年人士與長者來說是非常便利的生活科技。問題核心不在「能不能戴」，而是「特定高風險空間場景切換」及「鏡架微調的精準度」。

他說，從神經醫學角度看，走路看似簡單，實際上是「大腦整合視覺、內耳平衡感與腳步踩踏感的複雜精密過程」。多焦點鏡片在同一個鏡面上壓縮了遠、中、近連續焦距，光學設計必須精密。

莊院長指出，第一線最常忽視的原因是，「眼鏡只要鼻墊降低 1 毫米（mm）或滑脫，視線就會誤踩進鏡片兩側的散光盲區。」當鏡架因碰撞、流汗而下滑，看遠的視野就會瞬間產生錯覺扭曲，進而干擾內耳前庭系統，引發眩暈與步伐不穩。

他說，權威醫學期刊「美國老年醫學會雜誌（JAGS）」研究數據也佐證這觀點：

配戴多焦點眼鏡若使用不當或鏡架位移，長者因「絆倒（Trip）」而摔倒機率會比一般人高出2.79倍，且高達41%發生在戶外或上下樓梯時。

「英國醫學期刊（The BMJ）」大型隨機對照試驗也證實，在特定高風險環境做好配戴切換，長者戶外跌倒率與受傷率能大幅下降 40%。

莊毓民提供戴多焦鏡片民眾以下「具體可兼顧生活便利與行動安全的動態防跌處方」：

一：爬樓梯與高風險空間，主動改戴「單焦點眼鏡」多焦點眼鏡非常適合辦公、開會、看手機和開車等日常定點切換。

但當要爬樓梯、進出複雜或昏暗的老舊公寓、戶外登山散步等高風險動態空間時，強烈建議主動換上「專門看遠的單焦點眼鏡」，給大腦100%不會變形的立體空間感。

二：把眼科當保養廠，每3到6個月回診微調鏡架。多焦點眼鏡絕非一勞永逸。日常穿脫、碰撞或流汗極易造成鏡腳鬆脫或鼻墊變形。應養成每3到6個月定期回眼科或專業驗配機構微調鏡架習慣，確保鏡片光學中心「死死鎖定」瞳孔正確軸線，避免滑脫帶來的視覺誤差。

院方表示，多焦點眼鏡是提升中年及銀髮族生活品質優良工具，不需因噎廢食。只要掌握「高風險空間切換單焦點」與「定期回眼科微調鏡架」兩大重點，就能兼顧便利與安全，穩守長輩與家人的每一步。