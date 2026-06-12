餐桌下的廚餘挑戰／最大黑水虻基地曝光　7、8年級生靠一隻蟲拚4商機

雲林虎尾一處不起眼的工業區裡，幾棟老舊廠房佇立，沒有醒目的招牌，也看不出任何明星產業的模樣，很難想像，這裡竟是台灣目前商轉規模最大的黑水虻養殖基地。

當2027年全面禁止廚餘養豬的政策進入倒數，全台都在尋找廚餘去化的新出路時，幾名平均年齡30餘歲的7、8年級生，已在這條冷門賽道上投入近7年。

「這很可能就是台灣廚餘問題的重要解方。」循創生物科技經理洪自亨走進廠區，熟練地捧起一把密密麻麻的黑水虻幼蟲，任由牠們在掌心翻動。

從食品加工剩料到未來可能大量湧入的廚餘，不起眼甚至蠕動模樣讓人不敢直視的黑水虻被寄予厚望，成為循環經濟領域最受矚目的新星。但對循創生物科技創辦人、總經理錢柏綸而言，這門生意的現實遠沒有外界想像得輕鬆。

「非洲豬瘟爆發時，我們就接到大量詢問電話，餐飲業者洽詢需求也更多」，說到快速擴產的可能性，錢柏綸苦笑了一下說，由於團隊能量與場地選址受限，很難在努力站穩的階段馬上大步擴產，「實際做下去才知道，這條路遠比想像艱辛」。

非洲豬瘟來襲 廚餘危機見創業契機

循創生技創業的契機要回溯到2018年8月，當時中國遼寧爆發非洲豬瘟，促使全台防疫警戒升高，也因此掀起一波廚餘禁養豬論戰，循創生技就在這樣的背景下誕生。

畢業於中興生科，再赴台大海洋所深造的錢柏綸，原本在科技業工作，因看見國外利用黑水虻處理有機廢棄物的案例，決定在台創業，毅然從台北搬到苗栗。

共同打拚的洪自亨，則在東海大學環工系求學期間接觸循環農業概念，他曾自己創業，一頭栽入黑水虻肥料研發，但很快發現單打獨鬥的困難，最終選擇加入循創團隊，發揮互補專長。

若再加上設備專長夥伴沈蔚軒，循創團隊集合了環工、生物、設備工程等不同背景人才，形成少見的跨域組合；公司股東陣容也大有來頭，除了錢柏綸與家族持股外，還包括來自廢棄物處理、綠能、肥料產業的策略投資人。

目前循創生技已建置苗栗與雲林廠區，並取得新竹市政府標案興建第3座廠。錢柏綸表示，相較注資規模，黑水虻產業更需要願意長期投入的投資人，今年營運也有望轉虧為盈。

一隻黑水虻榨4層商機 30公尺產線日吃3噸廢棄物

走進循創生物科技的虎尾廠區，一排排長達30公尺、近3公尺寬的巨大設備映入眼簾。這是循創自行研發、申請專利中的六層式S型自動系統。

「最上層每天投入的是孵化6天僅約0.2公分長的幼蟲，透過自動化管線將泥狀飼料擠入系統餵食，每過一天，所有物料自動往系統次一層下降；經過7天後，物料會抵達最底層，幼蟲也完成生長，即可進入收成程序」，洪自亨一邊看著輸送帶上的幼蟲，一邊解釋。

單一座黑水虻自動化產線，每天可處理約3噸有機廢棄物，目前雲林廠共有4套系統，日處理量可達10到12噸。

黑水虻到底吃什麼，洪自亨表示，目前循創虎尾廠主要以植物性材料如麩皮、玉米麩皮為主要營養源，再搭配乳酸菌。這些原料進廠後，會依天氣調整含水率、碳氮比調配成適合黑水虻生長的配方，再餵食幼蟲。

「讓黑水虻吃素」也與產能轉化率、法規有關。洪自亨指出，植物性原料能讓產能數據更穩定，也能擴大後端飼料的應用範圍；因為黑水虻若食用含有動物性成分的廚餘，其後續製成的飼料將無法用於養豬。

「很多人覺得用黑水虻處理廚餘很貴，我其實想替牠平反。」錢柏綸說，相較於焚化、掩埋或傳統堆肥等處理方式，黑水虻最大的特色在於能同時創造多重經濟價值，降低對處理費收入的依賴。

洪自亨指出，經歷7天、吃飽養大的幼蟲會先經高溫殺菁，再清洗、烘乾，最後磨成蛋白粉做成飼料，用於魚蝦水產、雞鴨豬禽畜、寵物等。

至於剩餘蟲糞、蟲蛻及未消化植物纖維則被製成有機肥料，最大特色是蟲蛻含有天然的幾丁質，能誘發土壤中的益菌來抑制線蟲等土傳病害。

「目前肥料和飼料都是全產全銷的狀態」，錢柏綸分享，黑水虻除了協助廢棄物處理，蟲體可製成高蛋白飼料、蟲糞與蟲蛻加工為有機肥料，而蟲油未來也有機會應用於生質永續航空燃料，「一隻黑水虻至少有3到4層的經濟價值」。

「過去我們要花很多時間說服飼料廠和養殖戶，很慶幸隨著價格優化、市場認知和認同的提升，現在逐步有需求主動找上門。」錢柏綸說。

下一站新竹 黑水虻挑戰家戶廚餘

隨著2027年廚餘養豬退場，黑水虻將迎來爆發性成長。循創近期取得新竹市政府標案，將規劃設置日處理量達24噸廚餘處理廠，未來會逐步擔起消化新竹市家戶廚餘的重責大任。

不過，相較目前使用的植物性材料，家戶廚餘成分複雜，常混有塑膠、骨頭及油脂，將成下一階段營運的重要挑戰。

錢柏綸坦言，新竹廠前端必須增加脫水、脫油、固液分離、破碎等前處理程序，才能讓黑水虻順利進食。循創決定採取「核心自研、周邊成熟設備導入」策略，借鏡歐美已驗證的前處理模組。

「儘管許多企業和縣市都釋出對黑水虻的需求，但礙於人力與場地，很難快速複製放大量能」，他無奈表示。

黑水虻產業面臨困境 人才難尋、場地難覓

外界常以為養黑水虻最大的難題是生物技術，但困難的其實是人才、場地、資金與規模化等環節。

洪自亨表示，黑水虻產業同時涉及生物養殖、環境工程、機械設計、自動化控制、飼料科學與肥料應用等專業，「這樣的人才組合極難取得」。

其次是選址，即便黑水虻本身不會傳播疾病，但只要涉及廢棄物處理，往往被居民視為鄰避設施，「從土地取得、工廠登記到地方溝通，每一步都充滿挑戰」，洪自亨坦言。

錢柏綸透露，與里民建立信任的時間與成本，遠超過原先想像。為了解決氣味問題，循創導入完整環控系統，利用負壓設計收集排氣，再經洗滌塔處理後排放，「即使如此，社區溝通仍是長期工作」。

第3個挑戰則是規模化和資本，錢柏綸分析，一座具商業規模的黑水虻工廠，即使已有技術基礎，光設備投資就需新台幣3000萬元至4000萬元；若加上廠房與基礎設施，總投資往往翻倍，還不包括研發行銷、市場教育與法規溝通成本，導致時常耳聞黑水虻業者倒閉退出。

此外，黑水虻終究是一門處理民生必需問題的產業，錢柏綸坦言，「肥料、飼料產品最終要賣給養豬、養雞、養魚戶或農友，意味著價格要讓農民用得起、魚蝦禽畜吃得起」。

黑水虻一年量能拚3倍 產業考驗正開始

近年來，市場上不乏「一個貨櫃就能養黑水虻」的宣傳。

錢柏綸認為，小規模系統適合作為食農教育展示，但若要真正生產具市場競爭力的產品，就必須走向工業化與規模化，即使循創已被視為台灣領先業者，但他只敢說，「目前只是站穩腳步而已」。

為了去化養豬廚餘，環境部預估，黑水虻處理量能需在2026年底，由每天72噸提升至213噸，等於1年要增加近3倍。

錢柏綸坦言，這樣的成長速度相對樂觀，但他也不認為黑水虻能單獨解決所有廚餘問題。

在他的理想藍圖中，全台各縣市至少應建立一至兩座黑水虻處理場，形成分散式處理網絡；若能達成，每天可消化400噸至600噸廚餘，約占全台總量約2成。

「但距離這個目標仍有一段路要走」，錢柏綸表示，黑水虻並非一夕之間就能複製的解方，更像是一場漫長的產業工程，需要技術、資本、政策、社會溝通與時間共同堆疊。